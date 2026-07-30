La dura misión para rescatar los cuerpos de la tragedia del helicóptero: una zona inhóspita, 5 horas de travesía y noche en un refugio

El operativo para rescatar los cuerpos de las siete víctimas fatales por la caída del helicóptero en San Juan comenzó esta mañana, cerca de las seis y demandará varias horas completarlo, según dijeron fuentes del Gobierno sanjuanino a Clarín .

La tragedia ocurrió en el Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento del Valle Fértil, cerca del límite con La Rioja. La zona donde fue localizado el helicóptero, un Bell 412EP de la empresa JasFly y que cumplía funciones para la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional, es un lugar inhóspito.

Llegar allí demanda cinco horas, tres en camioneta y dos a pie . Además, para poder retirar los cuerpos de las víctimas, todos rescatistas y funcionarios que iban a un operativo por un incendio, será necesaria la intervención de otros dos helicópteros.

En el accidente murieron el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla, el jefe de Bomberos, Rubén Castro, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal. Además, murieron los cordobeses Andrés Bosch, coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego, Rodrigo Aimetta, técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, y el piloto Matías Valenzuela , de la ciudad bonaerense de General Belgrano.

El helicóptero cayó en un lugar conocido como la Quebrada de la Chilca, a ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros. El relieve de la zona hace que sea muy difícil transitar con vehículos terrestres. Por eso los primeros en llegar fueron rescatistas de La Rioja, por la cercanía con la provincia vecina. Los sanjuaninos tuvieron que caminar 13 kilómetros.

Al llegar, los agentes confirmaron que las víctimas se encontraban sin vida. Pero por las mismas dificultades que complicaron el arribo a la zona, el operativo para retirar los cuerpos quedó postergado para este jueves al amanecer, con las primeras horas de luz.

Los rescatistas que llegaron el miércoles a la tarde hasta el helicóptero tuvieron que pasar la noche en un refugio . Esta mañana se sumaron camionetas, otros dos helicópteros y más agentes a pie al operativo para el traslado de los cuerpos. Llegar al lugar demanda tres horas de ruta en vehículo y otras dos horas de caminata.

Los cuerpos serán retirados de la zona en helicópteros hasta la ciudad de San Juan. Se espera que los primeros empiecen a llegar cerca del mediodía.

De allí serán enviados a la morgue judicial para la realización de las autopsias. Así se podrá establecer cuál fue la causa de muerte de cada una de las siete víctimas.

La base del operativo de rescate está concentrado en el edificio de turismo del Valle de la Luna. Mientras los familiares de las víctimas están siendo contenidos en la capital provincial.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín