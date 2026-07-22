La detuvieron por la muerte de su hijo y después de un mes la Justicia reconoció que era víctima de violencia de género

Eliana Herrera estuvo detenida acusada de haber golpeado hasta matar a su hijo Elián , de apenas 23 meses. Permaneció un mes alojada en la comisaría 5ª de Pontevedra, en Merlo, hasta que el avance de la investigación modificó por completo el rumbo de la causa: la Justicia dejó de considerarla sospechosa del crimen y pasó a entender que también era víctima de un contexto de extrema violencia ejercido por su pareja.

A cuatro días de haber recuperado la libertad, la joven habló sobre lo que vivió durante ese tiempo. “La verdad viví un infierno. La pasé muy mal”, aseguró en una entrevista con Primer Plano Online, en la que estuvo acompañada por su abogado defensor, Pablo Golino.

Según relató, cuando conoció a Franco Benjamín Álvarez, de 21 años, la relación era distinta. “Cuando lo conocí teníamos una relación buena. Era bueno con mi hijo, conmigo . El último mes ya no: se puso violento, empezó a pegarme y a amenazarme que no me podía ir de su casa” , contó.

La convivencia había comenzado a principios de mayo, luego de un vínculo que se inició con un mes de conocimiento y otros tres meses de noviazgo. Sin embargo, explicó que la violencia comenzó a intensificarse con el correr del tiempo. “Era todo el tiempo violento, le molestaba todo”, recordó.

Después de atravesar el impacto por la muerte de su hijo y por su propia detención, Eliana decidió declarar ante el fiscal Patricio Ventricelli, titular de la UFI Nº 6 de Morón, siguiendo el consejo de su defensor. “Conté toda la verdad. Con miedo a lo que podía llegar a pasar, pero conté todo”, sostuvo.

Ese temor, explicó, estaba relacionado con el entorno de su expareja. “A la familia de él. Están afuera y son gente peligrosa”, afirmó. Su abogado adelantó que solicitarán medidas de protección para evitar cualquier acercamiento de familiares del acusado.

Además, la joven habló acerca de cómo fue permanecer detenida mientras era señalada por las demás internas. “Lo sentí y es feo, porque injustamente estuve ahí”, dijo sobre las agresiones verbales que recibía al ser considerada una “mata bebés”.

Ante esto, señaló que desde el comienzo de la causa, su familia sostuvo públicamente que era inocente. “Me conocen y saben cómo fui como mamá”, expresó. Inclusive, contó que visita todos los días el cementerio donde descansa su hijo. “Siempre traté de defenderlo a mi bebé, por eso terminaba también golpeada yo”, relató.

Golino explicó que las lesiones que presentaba Elián no eran compatibles con una caída de la cama, versión que inicialmente se había dado, sino con una golpiza sufrida durante varios días.

El abogado también destacó el trabajo realizado durante la investigación. “La causa continúa su trámite ya con Eliana en libertad después del calvario que tuvo que pasar. Quiero destacar la labor de la Fiscalía, que investigó muchísimo en poco tiempo”, señaló.

Según la investigación, el relato de la joven y el resto de las pruebas permitieron establecer que ella también era víctima de violencia de género.

“ La tenía casi esclavizada en la habitación que compartían, sin posibilidades de irse ni de usar su propio teléfono, bajo amenazas, golpeada, quemada con cigarrillos y con terror”, indicaron voceros de la causa.

Con ese nuevo escenario, Franco Benjamín Álvarez quedó como principal acusado del crimen y el Juzgado de Garantías Nº 5 de Morón dictó su prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.

Tras recuperar la libertad, Eliana comenzó a recibir medicación para poder dormir, mientras espera el inicio de un tratamiento psicológico. Aseguró sentirse acompañada por su familia y continúa siendo sometida a distintas pericias.

Golino remarcó que las secuelas de la violencia de género siguen presentes y explicó que solicitarán protección para su defendida, ya que, tras su liberación, comenzaron a recibir mensajes intimidatorios a través de las redes sociales.

Además, señaló que varios testigos aportados a la causa manifestaron temor a declarar por posibles represalias. Sobre su hijo, Eliana solo encontró palabras de cariño. “Mi bebé era lo más lindo que existía en este mundo. Era bueno, cariñoso”, dijo entre lágrimas.

Su abogado concluyó que “las heridas que quedaron en ella son de por vida” y cerró su testimonio con un único pedido: “Quiero justicia por mi hijo”.

El caso salió a la luz el 15 de junio, cuando Elián ingresó al Hospital Héroes de Malvinas. Según la versión inicial, el nene se había caído de una cama, pero los médicos detectaron múltiples heridas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Eva Perón, también en Merlo, donde murió dos días después.

Tras conocerse el estado del niño, la Justicia ordenó la detención tanto de Eliana Herrera como de Franco Benjamín Álvarez. Sin embargo, el avance de la investigación, el testimonio de la joven y otros elementos de prueba llevaron al fiscal a concluir que ella también había sido víctima del contexto de violencia en el que ocurrió el crimen y no la responsable de la muerte de su hijo.

Fuente: TN