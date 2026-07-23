Karina Milei definió al 23 de julio como el “Día de la Unidad” libertaria, emulando el de la “Lealtad” peronista

Karina Milei decidió cortar por lo sano y zurcir un relato que intente cerrar las grietas internas de LLA como parte del relanzamiento oficial tras el escándalo Adorni, las reformas proyectadas para el segundo semestre y los preparativos para el operativo reelección de Javier Milei . Declaró a este 23 julio como el "Día de la Unidad", en el aniversario del tuit con el que cerró los despiadados cruces entre "los territoriales" que comanda y el sector referenciado en Santiago Caputo en la previa al cierre de listas en Provincia.

"Hoy celebramos el Día de la Unidad en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo", reza el comunicado difundido este jueves a través de la cuenta oficial del partido recordando el tuit de la jefa de LLA de un año atrás que buscó cortar los "carpetazos" virtuales que partían desde militantes de Las Fuerzas del Cielo contra dirigentes y candidatos alineados con Karina y su delegado bonaerense, el diputado Sebastián Pareja. Previamente las denuncias habían intentado involucrar al titular de la Cámara de Diputados , Martín Menem, "enemigo público" del asesor presidencial.

Justamente para intentar dar carne a este relato de paz y armonía, en la reunión de mesa política del último martes Caputo se sentó en medio de Karina y "Lule" Menem, su articulador político todoterreno. Todos posaron con una sonrisa gélida.

Como sea, el mensaje oficial del partido violeta fue replicado por su seccional provincial -"no vinimos a especular. Vinimos a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente"-, por el propio Pareja y dirigentes y legisladores de su espacio. No fue difundido, en este sentido, por referentes de LFC como los diputados provinciales Agustín Romo o Nahuel Sotelo . Caputo habría estado por la tarde con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Pero hacia afuera hay un acuerdo de no agresión y de convivencia. Como contó Clarín , a mediados de abril se llegó a un entendimiento entre Pareja y Romo, coequiper de Caputo en la estrategia digital, para que el legislador deje la conducción de la bancada de LLA de la Cámara baja bonaerense, en un virtual enroque de cargos con el actual vicepresidente del cuerpo, el "territorial" Juan Osaba.

Al referente de LFC le sirve recalar en un cargo con mayor jerarquía y diálogo institucional con otras fuerzas, como la vicepresidencia de la Cámara baja, y el diputado de origen platense podría conducir el bloque con el aval del peso de Karina, sin estridencias. Pero el trámite no se ha logrado formalizar poque depende que haya sesión en el recinto y hubo una sóla en el año producto de las diferencias entre las tribus del peronismo.

Las diferencias entre ambos sectores del oficialismo siguen vigentes -son dos formas de hacer política e incluso de concebir la política de alianzas de LLA en 2027 - pero hay un pacto de no agresión y una intentona por encarrilar la gestión con miras a los comicios del año entrante. El traspié por el apoyo de la Casa Rosada a Manuel Adorni, investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, durante más de 3 meses y el malestar social por la estrechez de los bolsillos, han obligado al Ejecutivo a un calculado reseteo.

En el karinismo explican que la fecha del "Día de la Unidad" -a varios dirigentes le rememora el Día de la Lealtad peronista- fue "una propuesta directa de Karina para volver a poner en valor aquel mensaje que publicó el 23 de julio de 2025" cuando intentó cortar en seco "la masacre" tuitera hacia los referentes "territoriales". Y aducen que LLA "no se construyó para repartir cargos ni para responder a proyectos personales" sino para acompañar el proyecto de Milei.

Una de las cuestiones a resolver de cara a las elecciones del año próximo es cuáles serán las alianzas que LLA estaría dispuesta a rubricar con los gobernadores "aliados".

Tal como ocurrió en 2025, es factible que se repitan los acuerdos con las gobernaciones de Entre Ríos, Mendoza, Chaco, San Luis y CABA, aunque en este último caso dependerá de un entendimiento de cúpula con Mauricio Macri. El líder del PRO sigue coqueteando con un armado propio, o la búsqueda de "outsider" a nivel nacional, para poder posicionar mejor a su partido el año entrante.

En las conversaciones que hoy entabla la Casa Rosada, se suman otros distritos: San Juan, Neuquén, Chubut y Jujuy. Pero tampoco nada es definitivo ¿Por qué? Esas negociaciones estarán atadas a que el oficialismo logre suficientes apoyos para avanzar con la reforma electoral -que incluya la suspensión de las PASO-, pero también posibilite la reelección de los gobernadores dialoguistas -es decir, que LLA no habilite candidaturas propias en esos distritos-, con el respaldo a la reelección de Milei.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín