Investigan las causas del accidente en San Juan: las hipótesis que investiga la Justicia

Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias se precipitó este miércoles en una zona de muy difícil acceso del departamento Valle Fértil, en San Juan , y provocó la muerte de sus siete ocupantes.

La causa quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado y compartirá la investigación con Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

Asimismo, las autoridades provinciales pusieron a disposición toda la infraestructura técnica y humana para colaborar con las pericias y las autopsias.

El accidente ocurrió luego que la aeronave despegó desde el Aeroclub de San Juan con destino a Valle Fértil. Transportaba a personal que participaba de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego . Entre los fallecidos se encontraban el comisario general Rubén Castro , jefe del Departamento de Bomberos de San Juan, el comisario inspector Jorge Carbajal , segundo jefe de Bomberos, Carlos Heredia , director de Protección Civil, el comisario general Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

También el piloto Matías Valenzuela, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

Tras conocerse el hecho, el fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorri , se comunicó de inmediato con el fiscal Maldonado y le ofreció el respaldo pleno de la provincia. “Hemos puesto absolutamente a disposición de la Fiscalía Federal toda la infraestructura que tenemos para colaborar en lo que sea necesario”, señaló el funcionario a la prensa.

Además, agregó que la morgue judicial provincial realizará las autopsias una vez trasladados los cuerpos y que se pondrán a disposición especialistas y recursos técnicos para las pericias que se requieran. Baigorri también advirtió sobre las complicaciones logísticas del terreno: “Es un lugar de difícil acceso. Creo que va a haber muchas complicaciones para desarrollar todas las tareas”.

La investigación judicial se tramitará en el fuero federal por las características del hecho. En esta etapa inicial, las autoridades judiciales y técnicas coinciden en que no se descarta ninguna hipótesis y que todas deberán ser corroboradas con la evidencia que surja de las pericias .

Fuente: TN