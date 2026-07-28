Humedad, lluvias y una ciclogénesis en el horizonte del AMBA: que dice el pronóstico para el resto de las vacaciones de invierno

Las temperaturas agradables que atraviesan las vacaciones de invierno este año en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano hacen creer que debería ser necesario cambiarle el nombre: son de cualquier cosa menos de invierno. Sin embargo, el cierre de julio podría traer un cambio importante ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avisa que a la vuelta de la esquina se viene una ciclogénesis.

Para este martes, el SMN pronostica una jornada sin lluvias, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 16. El cielo se mantendrá mayormente nublado, y los vientos soplarán del sector este y noreste entre 7 y 22 km/h.

El miércoles continuará con condiciones similares. La temperatura oscilará entre los 10 y los 15 grados y la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula. El jueves tampoco se esperan lluvias, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16, aunque comenzará a incrementarse la humedad y la inestabilidad de cara al cambio de tiempo previsto para el cierre de la semana.

Ahora, según el pronóstico oficial, el viernes regresarán las precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano . La temperatura se ubicará entre los 13 y los 18 grados y el SMN prevé una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche.

Además del pronóstico oficial, los principales modelos meteorológicos coinciden en la posible formación de un proceso de ciclogénesis sobre el este del país durante esa jornada. De confirmarse, los modelos pronostican tormentas de variada intensidad entre el viernes y la madrugada del sábado, con condiciones favorables para lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída aislada de granizo.

Los especialistas indican que el período de mayor inestabilidad se concentraría entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado, cuando podrían acumularse más de 50 milímetros de lluvia en sectores del noreste bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Litoral, según el portal especializado Meteored.

Mientras el AMBA permanece sin alertas meteorológicas, el SMN mantiene advertencias por tormentas en otras regiones del país . Rige una alerta para el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, el noreste de Entre Ríos, Corrientes y el sur de Misiones.

En esas zonas se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundante actividad eléctrica, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual en los núcleos de tormenta más intensos.

A la par, una alerta amarilla por nevadas se extiende a lo largo de la cordillera. Comienza en San Juan y se extiende por todo el lomo de Mendoza y Neuquén hasta Río Negro, donde se extiende a la zona céntrica de la provincia.

En el norte habrá alerta amarilla por vientos fuertes. Abarcará el área oeste de Salta y Jujuy, casi la totalidad de la provincia de Catamarca y una parte de La Rioja.

Fuente: Clarín