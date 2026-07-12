George Clooney, a sus 64 años: “A esta edad ya no se trata de desarrollar músculo, sino de mantenerse fuerte”

Durante años, George Clooney fue considerado uno de los actores más admirados de Hollywood. Sin embargo, a sus 64 años asegura que su objetivo ya no es verse musculoso, sino conservar la fuerza necesaria para mantenerse activo y disfrutar de una buena calidad de vida.

En una entrevista reciente, el actor contó que el paso del tiempo también modificó su manera de hacer ejercicio. “Parte de envejecer es que ya no se puede desarrollar músculo. El cuerpo simplemente no lo logra” , explicó. Por eso, asegura que hoy su entrenamiento tiene una meta diferente: mantenerse fuerte y funcional.

Según Clooney, aceptar los cambios naturales del cuerpo fue una parte importante del proceso.

En lugar de intentar aumentar constantemente la masa muscular, el actor busca preservar la fuerza, la resistencia y la movilidad , capacidades que suelen volverse más importantes con el paso de los años.

En ese contexto, reveló que entrena todos los días y que incorporó un sistema de electroestimulación muscular , un dispositivo que utiliza impulsos eléctricos para complementar el trabajo físico tradicional . Según contó, esta rutina le permitió seguir sintiéndose fuerte sin recurrir a entrenamientos extremos.

La visión de Clooney coincide con la de numerosos especialistas en medicina deportiva y entrenamiento .

A partir de los 60 años, mantener la masa muscular existente suele ser un objetivo más realista y beneficioso que intentar aumentarla de forma significativa. Además, conservar la fuerza ayuda a proteger las articulaciones , mantener el equilibrio y reducir el riesgo de caídas .

Por eso, muchos profesionales recomiendan combinar ejercicios de fuerza con caminatas, movilidad y trabajos de flexibilidad para preservar la autonomía durante más tiempo.

Más allá del gimnasio, el actor explicó que intenta mantenerse activo todos los días.

Entre las actividades que forman parte de su rutina se encuentran:

El objetivo, según explicó, no es perseguir el físico que tenía a los 30 años, sino cuidar el cuerpo para seguir disfrutando de una vida activa .

Fuente: TN