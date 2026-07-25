Fue atacado por una patota a la salida de un boliche en Zárate y su familia apunta a un excompañero de trabajo que lo amenazó

Un joven de 22 años sufrió una brutal golpiza a la salida de un boliche en Zárate y tuvo que ser internado en terapia intensiva por un hematoma en la cabeza. La familia sostiene que el ataque fue premeditado y apunta contra un excompañero de trabajo que, según afirman, lo amenazaba desde hacía meses.

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada, alrededor de las 6, después de los festejos por la previa del Día del Amigo, a la salida del Complejo Costanera, un local bailable ubicado en avenida Mitre y calle Molo.

Violeta Rossi, la madre de la víctima, habló con TN y contó que su hijo, Dante Svegliati, había ido al lugar junto a sus amigos cuando se cruzó con un joven identificado como F.L. , un excompañero de la fábrica donde ambos trabajaban.

Según contó la mujer, el conflicto entre los dos comenzó hace unos tres meses, cuando el sospechoso le dio una cachetada a Dante durante una pausa laboral . El episodio fue reportado ante Recursos Humanos de la empresa y, tiempo después, el supuesto agresor fue despedido.

Desde entonces, aseguró la familia, esta persona comenzó a amenazar al chico de 22 años. “ Le decía que lo iba a dejar de baja médica por mucho tiempo y que lo esperaba en la casa ”, afirmó Violeta en diálogo con TN . Asimismo, explicó que en ese momento decidió no hacer la denuncia porque un familiar del sospechoso le pidió que no avanzara con la causa.

Sin embargo, Rossi sostuvo que las intimidaciones continuaron al punto de que su hijo dejó el departamento donde vivía y regresó a la casa familiar por temor a ser atacado .

En línea con la versión de la madre, dentro del boliche el acusado empujó a Dante, aunque él decidió alejarse para evitar una pelea. Al notar que el grupo del otro joven lo observaba de manera insistente, les propuso a sus amigos retirarse del lugar.

A pesar de ello, cuando ya habían salido del local y caminaban a unos 20 metros de la puerta, el agresor lo alcanzó por detrás y le dio una trompada en la cabeza . Poco después, otro chico volvió a golpearlo y Dante cayó al piso.

Una vez que quedó tirado, recibió múltiples piñas y patadas en la cabeza por siete u ocho personas . “Todavía tiene marcada la huella de una zapatilla en la frente”, aseguró su madre, que comparó la brutalidad del caso con el de Fernando Báez Sosa.

Los amigos de la víctima intentaron intervenir pero, según los testigos, fueron retenidos por otras personas que acompañaban al agresor y no pudieron asistirlo.

La pelea terminó cuando una inspectora municipal que se encontraba en la zona para supervisar el cierre del boliche advirtió la situación. Finalmente, agentes de la Patrulla de Prevención intervinieron utilizando gas pimienta para dispersar a los atacantes.

Tras la agresión, Dante fue llevado por sus amigos hasta su casa porque tenía miedo de permanecer en el lugar . Luego, la víctima fue trasladada a una clínica de Zárate, donde quedó internado en terapia intensiva.

Días después, Svegliati fue dado de alta y la Justicia le otorgó un botón antipánico. Sin embargo, el temor por ser atacado nuevamente continúa.

Según pudo saber este medio, el violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del boliche y de la zona , por lo que ese material será fundamental para identificar al hombre señalado y a sus cómplices, además de establecer la responsabilidad de cada uno.

La causa fue caratulada como “ lesiones leves ” y quedó a cargo del fiscal Fernando Diego Martín Reinas del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Sin embargo, la madre de la víctima insiste en que el expediente debe investigar un delito aún más grave. “Esto no fue una riña más, esto ya venía con amenazas previas. Esto fue un intento de homicidio con premeditación ”, concluyó la mujer.

Fuente: TN