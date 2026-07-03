Fijan por decreto la nueva estructura del Gobierno, con Santilli como jefe de Gabinete con funciones ampliadas y otros dos puestos clave

El Gobierno publicó el decreto 571/2026 que dejó delineada la nueva estructura del poder libertario, con Diego Santilli como jefe de Gabinete con funciones ampliadas y otros dos puestos claves: el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y el vicejefe del Interior, Gustavo Coria . Tal como adelantó LA NACION de fuentes oficiales.

Bajo la nueva modalidad se eliminó el Ministerio del Interior y sus funciones quedaron a cargo de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, Santilli encabezará no solo la coordinación de la gestión diaria del Gobierno, sino que conservará la relación política con los gobernadores y le sumará el contacto con el Congreso .

En la reunión que tuvieron el jueves previo a su ascenso, Santilli le pidió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , mantener el vínculo con las provincias y la hermana del presidente Javier Milei le dio su visto bueno, agregaron las fuentes consultadas.

Una de las novedades es que el área de Enlace Parlamentario quedará para Coria. De esta forma, Santilli a través de su persona de confianza nucleará formalmente el nexo con las provincias y con el Legislativo.

No obstante, cerca de Devitt aseguraron que el papel que cumplió hasta ahora en las negociaciones parlamentarias no se modificará. Es que dentro de su sector queda una subsecretaría con funciones que abarcan ese nexo. En la diaria, Devitt se encarga de centralizar los pedidos que llegan desde Diputados y el Senado , y de gestionar los que se pueden resolver desde el Ejecutivo; como así también controla que los votos para aprobar leyes estén firmes hasta el minuto antes de cada votación.

Promovido por el renunciante Manuel Adorni para ingresar a la Casa Rosada, a Devitt le quedará Asuntos Estratégicos bajo su ala y sumará Innovación y Ciencia , y también Turismo, Ambiente y Deportes , que vuelve a concentrar las tres ramas dentro de una única secretaría. La continuidad de Daniel Scioli al mando de este sector está garantizada, indicaron fuentes oficiales.

En tanto, Coria en la Vicejefatura de Interior tendrá como eje la relación con las provincias, los municipios y el Congreso, en base a lo que informaron desde la Casa Rosada. Allí se concentrarán las funciones que antes estaban en el ministerio que conducía Santilli previo ascenso .

En el reparto, los “ravioles” que quedaron para Coria son Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Relación con las Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

Con el nuevo decreto, la Secretaría Legal y de Administración ejecutará la gestión legal y administrativa de toda la Jefatura de Gabinete; mientras que la Secretaría Ejecutiva concentrará la evaluación presupuestaria, la coordinación interministerial y la Oficina Nacional de Contrataciones.

Desde la Casa Rosada aseguraron que esta nueva organización busca eliminar estructuras administrativas repetidas, que llevaban a superposiciones. Por estas horas además se convencen de que en esta nueva etapa del Gobierno lograrán una mayor coordinación entre áreas.

Fuente: La Nación