Expertos en arquitectura dicen que los espacios abiertos son perjudiciales para la salud mental

Desde la cocina integrada hasta el despacho en el salón, la distribución diáfana redefinió la forma de vida en las últimas décadas . Si bien hoy se asocia con la practicidad, la amplitud y la convivencia, esta configuración, sin embargo, surgió mucho antes de convertirse en tendencia y, actualmente, también suscita debates sobre la privacidad, la concentración y el bienestar.

El concepto comenzó a ganar popularidad en el siglo XX en Estados Unidos, impulsado por el arquitecto Frank Lloyd Wright .

En contraposición a los ambientes compartimentados, Wright abogaba por espacios más fluidos, capaces de fomentar la circulación, la convivencia y la conexión visual entre las habitaciones. Uno de los primeros ejemplos de este enfoque es la Casa Willey , diseñada en 1934 en Minnesota. Construida con ladrillo rojo y madera de ciprés, la residencia fue concebida para eliminar las barreras visuales entre las estancias principales . Frank Lloyd Wright integró el salón y el comedor en un único espacio y separó la cocina únicamente por una pequeña estantería. Esta solución permitió a Nancy Willey, la propietaria, junto con su marido, Malcolm Willey, observar la rutina familiar mientras preparaban las comidas.

Unas décadas más tarde, esta configuración adquiriría una nueva interpretación en Nueva York con el surgimiento de los lofts .

A partir de las décadas de 1950 y 1960, la desindustrialización de barrios como SoHo y Tribeca dejó fábricas y almacenes vacíos, que comenzaron a ser ocupados por artistas que buscaban espacios amplios, luminosos y accesibles para vivir y crear. No se trataba de un proyecto arquitectónico sofisticado, sino de una respuesta a las transformaciones económicas de la ciudad . Con estructuras a la vista, techos altos y espacios diáfanos, estos antiguos edificios industriales acabaron definiendo una estética que se convertiría en un referente.

Hoy, el concepto está experimentando una nueva fase. Impulsado por la revalorización de los centros urbanos y la reducción del tamaño de las propiedades, se convirtió prácticamente en la norma en los estudios , apartamentos que rara vez superan los 30 m². En ellos, cocinar, trabajar, relajarse y recibir visitas se realizan en un único espacio , separado solo por el baño y, en algunos casos, el balcón. Si antes la planta abierta representaba un ideal de libertad arquitectónica o una ocupación creativa de edificios industriales, hoy también refleja las transformaciones del mercado inmobiliario y la necesidad de hacer más con menos espacio.

Pero, ¿cómo influye exactamente este modelo en el bienestar y la salud mental de quienes lo habitan? Si bien los estudios de neuroarquitectura señalan beneficios como una mayor entrada de luz natural , ventilación cruzada y una sensación de amplitud, la falta de privacidad, áreas de refugio y límites claros entre los ambientes puede contribuir al estrés , la sobrecarga mental y la dificultad para desconectar .

A pesar de las críticas, la distribución diáfana dista mucho de ser el principal problema . Mayor luz natural y ventilación, sensación de amplitud y fomento de la interacción entre los residentes se encuentran entre sus principales ventajas. " El problema surge cuando no ofrece opciones" , resume la arquitecta Lorí Crízel, presidenta de ANFA Brasil (Academia de Neurociencia para la Arquitectura)

La percepción del arquitecto encuentra respaldo científico. El estudio “Flexibilidad del hogar y bienestar psicológico de los residentes “, publicado en 2024 en el Journal of Environmental Psychology , concluyó que las viviendas capaces de ofrecer flexibilidad, adaptabilidad y una sensación de control tienden a promover una mayor felicidad, autonomía, satisfacción y calidad de vida .

“Quizás haya un punto clave aquí: la percepción de control . Cuando hablamos de eso, inevitablemente hablamos de flexibilidad. Un espacio diáfano ofrece numerosas ventajas, pero también debe proporcionar mecanismos —a través de la distribución o de ciertos elementos— para que pueda crear momentos de refugio", explica Crízel. Según él, estos refugios no dependen necesariamente de paredes. “ La idea es precisamente permitirme, incluso en un entorno integrado, establecer pequeñas separaciones según la actividad y el momento” .

Esta necesidad se hace aún más evidente ante los cambios en la estructura familiar. Con el auge de los hogares multigeneracionales , aumenta la demanda de entornos que permitan conciliar la convivencia y la privacidad. La denominada “generación sándwich” —adultos de mediana edad que cuidan simultáneamente de padres ancianos, hijos e, incluso, nietos— ejemplifica esta situación.

Para Crízel, este es uno de los principales retos de la arquitectura contemporánea. “Por primera vez en la historia de la humanidad, logramos que hasta cinco generaciones convivan simultáneamente en una misma familia . Al trasladar esto al diseño, la planta abierta genera conflictos generacionales. ¿Cómo usa un adolescente un sillón? ¿Cómo usa una abuela ese mismo sillón? ¿Cómo coexisten diferentes personas en ese espacio?“.

Según los expertos, la solución no reside en abandonar este modelo, sino en diseñarlo de forma más flexible, permitiendo que cada residente encuentre, dentro del mismo entorno, espacios tanto para socializar como para relajarse. “Dentro de un diseño abierto, podemos pensar en crear refugios . Cuando hablo de refugio, me refiero a pequeños espacios donde una persona puede sentirse más acogida, privada y cómoda ”, afirma la arquitecta Priscilla Bencke, especialista en neurociencia y fundadora de la Academia NEUROARQ.

Crear zonas de refugio no implica necesariamente construir muros. Pequeñas intervenciones pueden definir diferentes usos y aumentar la sensación de privacidad . Tabiques calados o translúcidos, estanterías , cambios en el suelo, alfombras , variaciones en la iluminación e incluso el propio mobiliario ayudan a crear zonas diferenciadas sin comprometer la continuidad visual del entorno. " Incluso sin construir muros, existen diversas maneras de crear espacios más privados. Y esto es fundamental, porque la privacidad también es una necesidad humana" , afirma Bencke.

Estos espacios también pueden surgir de la disposición del mobiliario. Un banco junto a la ventana con vistas, un sillón orientado hacia la contemplación, una pequeña biblioteca o un nicho creado en un hueco de la pared son ejemplos de soluciones que favorecen el silencio, la concentración y la recuperación emocional.

“Tener la posibilidad de alejarse de esa escena —no necesariamente abandonar el entorno, sino dejar de ser el centro de atención— proporciona una importante recuperación emocional", explica Crízel. Para la arquitecta, ofrecer al residente la posibilidad de retirarse, aun permaneciendo en un espacio integrado, es esencial para preservar la individualidad y garantizar que el hogar siga siendo un lugar de descanso, equilibrio y bienestar.

Fuente: La Nación