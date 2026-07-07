En qué canal pasan Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026 hoy

Colombia y Suiza concluyen este martes los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el partido que protagonizan entre sí desde las 17 (hora argentina) en el estadio de Vancouver con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Flow - Canal 109 y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo cafetero es uno de los de mejor funcionamiento que tiene el certamen y lo demostró en 16avos de final frente a Ghana, a la que derrotó 1 a 0 en un encuentro en el que mereció más diferencia. Antes, en la primera etapa, lideró el Grupo L con siete puntos gracias a sendos triunfos sobre Uzbekistán 3 a 1 y República Democrática del Congo 1 a 0 más una igualdad ante Portugal 0 a 0.

Dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, Colombia anhela volver a jugar una final como lo fue en la Copa América 2024 pero, esta vez, levantar un trofeo del que nunca estuvo más cerca que los cuartos de final en Brasil 2014. No obstante, el DT sabe que tiene enfrente un rival de temer y así lo manifestó en la previa: “Hay que ⁠tener mucha disciplina táctica porque ellos son un ⁠equipo ordenado, que ataca bien, que defiende bien y que tiene sistematizadas muchas acciones de juego desde hace muchos años. Hay 10 jugadores que estuvieron en el Mundial de Qatar. Son jugadores de experiencia y muchos de ellos actúan en los mejores clubes de Europa".

El elenco europeo, por su parte, eliminó en la ronda anterior a Argelia con un cómodo 2 a 0. En la primera instancia lideró el Grupo B con siete unidades producto de una sorpresiva igualdad ante Qatar 1 a 1 más victorias sobre Bosnia 4 a 1 y Canadá 2 a 1.

Comandado por Murat Yakin, es habitual animador de las citas ecuménicas y quiere meterse entre los ocho mejores e igualar su actuaciones más destacadas en la historia que fueron en Italia 1934, Francia 1938 y como local en 1954.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 2.35 contra 3.71 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los europeos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.20.

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Fuente: La Nación