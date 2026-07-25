El relato de una vecina sobre la mujer investigada por la muerte de su hija en Villa Gesell: “Su cara no manifestaba dolor”

La investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell volvió a centrar la atención en el historial judicial de su madre, quien fue juzgada y absuelta años atrás por el fallecimiento de otras dos de sus hijas. Ahora, una vecina aportó un testimonio clave.

En diálogo con Telenoche , Lola contó cómo fue que conocieron a la familia en el barrio: “Ellos llegaron en 2019 . Casi que vienen escapándose luego de perder dos criaturas. En 2013 murió Candela, de 4 meses; y en 2016 falleció Jazmín, de 11 meses ”.

La mujer explicó cómo siguió la situación judicial de Lucía Sosa, la madre biológica de los chicos, y su entonces pareja, Héctor Picard. “En ese momento les quitan a sus otros tres hijos. Ellos son enjuiciados, quedan detenidos por un lapso casi de dos años y después son absueltos . Ellos llegan acá a Villa Gesell en 2019 con un bebé de 3 meses ”, aseguró.

De acuerdo a lo que señaló, las autoridades tomaron conocimiento de la mudanza y el nuevo bebé, lo que provoca un allanamiento en la casa que la pareja alquilaba en Barrio Industrial. “Ahí les quitan a ese bebé de tres meses. Después, el señor (Picard) va detenido por violencia de género ”, agregó.

De acuerdo a su testimonio, Sosa habría conocido a su actual pareja, Daniel Aguirre , con quien tiene dos hijos: “Isabella, que estaría cumpliendo 3 añitos mañana y el otro chiquito de 4 años que hoy lo trasladaron”.

Lola aseguró que los vecinos comenzaron a involucrarse cuando conocieron el trasfondo de la situación y recalcó que la acusada llegó al barrio con “una historia” alejada de la realidad: “Esta mujer venía victimizandose , de que ella había perdido una hija, que con Picard tenía problemas de violencia de género. Pero al otro día del fallecimiento de esta criatura, sale todo esto a la luz, que esta mujer tiene una patología bastante importante y que es peligrosa ”.

Además, contó que vio en persona a la madre al día siguiente de la muerte de la nena de dos años, pero le sorprendió su comportamiento ante la dolorosa situación. “Me impactó muchísimo su expresión. Su expresión no manifestaba dolor y de hecho, lo que es alarmante es que ella nunca llamó a emergencias ”, concluyó.

El episodio ocurrió el lunes cuando Sosa llegó al Hospital Municipal Arturo Illia con su hija Isabella, de dos años, sin signos vitales . Les explicó a los médicos su hija había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera .

Sin embargo, la autopsia reveló que la nena murió por una hipoxemia o falta de oxígeno en sangre, causada por una asfixia obstructiva , de acuerdo a lo que consignó el diario La Capital de Mar del Plata.

La sospechosa ya había quedado en el centro de una investigación judicial hacía varios años, por la muerte de sus otras dos hijas. Con esta nueva tragedia, el antecedente volvió a cobrar relevancia y ahora la fiscalía intenta reconstruir los últimos movimientos de la mujer para determinar qué ocurrió dentro de la casa antes del fallecimiento de Isabella.

Mientras avanza la investigación, Erika Agnes Hooft Suárez , la abogada de familia que intervino durante años en expedientes vinculados a la protección de varios de los hijos de la mujer, aseguró que el hospital Materno Infantil de Mar del Plata le había diagnosticado Síndrome de Munchausen , un trastorno que, según explicó, ya había sido motivo de preocupación durante las actuaciones judiciales.

Fuente: TN