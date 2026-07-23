El intendente de Castelli impulsa un proyecto para lograr autonomía plena y recrudece el debate por la reelección indefinida

El intendente de Castelli, Francisco Echarren (Fuerza Patria), presentó en el Concejo Deliberante de ese distrito bonaerense un proyecto que busca sancionar la primera carta orgánica municipal, con el objetivo de lograr autonomía en decisiones locales y evitar la burocracia provincial. La iniciativa busca otorgar mayor poder al municipio en materia sanitaria, tributaria y de seguridad, entre otros puntos, y también definir un régimen electoral propio para el distrito, punto que abre especulaciones sobre la posibilidad de que se establezca la reelección indefinida, prohibida para los intendentes de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el jefe comunal subraya que no busca reelegirse y sostiene que los mandatos consecutivos deben estar limitados.

Con fecha del 8 de julio, Echarren envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza “sobre la necesidad de sancionar la Primera Carta Orgánica Municipal del Municipio de Castelli”. En los considerandos de la iniciativa, se señala que “en la reforma constitucional de 1994 se estableció, en su artículo 123, la autonomía municipal, que ‘cada provincia dicta su propia Constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5º [de la Constitución Nacional] asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero’”, pero que, “no obstante ello”, la Constitución bonaerense “no ha reconocido en su texto la autonomía municipal de los 135 municipios”.

En su artículo 9, el proyecto de Echarren propone la convocatoria a elección de convencionales constituyentes a realizarse durante este año. La convención estará integrada por los diez concejales del distrito (son ocho oficialistas y dos opositores) y otros diez miembros (que se elegirían por el voto de la población). Esa elección podría ser en noviembre. En el artículo 12, la iniciativa otorga un plazo de tres meses, prorrogables por otros tres, para que la convención constituyente sancione la carta orgánica local.

En el inciso B del artículo 16 del proyecto del intendente de Castelli se explicita que la carta orgánica deberá contemplar “un régimen electoral directo para el intendente municipal y los concejales, y un sistema electoral que asegure la representación proporcional y la participación efectiva de las minorías en los cuerpos colectivos, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan”. Es el punto que despierta especulaciones sobre la posibilidad de que se restablezca la reelección indefinida a nivel municipal.

“No lo presenté por las reelecciones, pero que cada municipio decida la fecha [de elecciones] y si quiere la reelección. Castelli no la va a querer, pero La Matanza quizás sí. Particularmente, entiendo que tiene que haber un límite, pero cada municipio tiene que poder fijarlo”, dijo Echarren a LA NACION .

“Siempre creí en la autonomía municipal. En pandemia, fue la muestra más clara. Nos delegaron a los municipios los controles de precios, la seguridad, la circulación de la gente, establecer los horarios comerciales, de la industria. Fuimos a la Corte nacional, estamos convencidos de que la Constitución provincial es inconstitucional”, resaltó el intendente de Castelli, que es un aliado de Axel Kicillof en el ajedrez de la interna peronista entre los sectores de Cristina Kirchner y del gobernador.

En 2019, Echarren presentó una acción judicial ante la Corte Suprema para pedir la inconstitucionalidad de la Constitución bonaerense y “para que sus autoridades supremas pongan en marcha el proceso que defina el alcance y contenido de la autonomía municipal para todos los municipios”, se recuerda en el proyecto de ordenanza. El máximo tribunal sostuvo que el reclamo debía canalizarse por los carriles de la Justicia bonaerense.

Para Alejandro Rabinovich , diputado provincial de Pro por la quinta sección electoral (en la que está Castelli), el proyecto de Echarren es una punta de lanza para reactivar las reelecciones indefinidas. “Castelli fue seleccionada para hacer este experimento. Es un bastión histórico del peronismo. Hace más de 14 años y medio gobierna el mismo intendente, que incluso fue reemplazado interinamente por su propio hermano durante una licencia. No parece casual que elijan este distrito para ensayar una reforma presentada como ‘autonomía municipal’. En realidad, quieren perdurar a su antojo en los mandatos, tener su propio sistema electoral, darle todas las atribuciones al intendente y no tener límites en la reelección”, dijo a LA NACION Rabinovich, dirigente alineado con el exintendente de General Pueyrredón y actual senador bonaerense, Guillermo Montenegro .

Echarren transita su cuarto mandato consecutivo como intendente de Castelli (gobierna desde 2011). De acuerdo a lo establecido en la ley bonaerense que limita las reelecciones de los jefes comunales, no podría presentarse para un nuevo período: la norma habilita hasta dos mandatos consecutivos, y cuenta como el primero al iniciado en 2019.

Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, Echarren fue una resonante incorporación peronista al gabinete de la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal (Pro): fue subsecretario de Tierras, Vivienda y Hábitat bonaerense, cargo que dejó para regresar a la intendencia. Entre julio de 2021 y marzo de 2022, fue parte del gobierno nacional de Alberto Fernández , en el cargo de director de Obras en el Ministerio de Transporte. Actualmente, está en uso de licencia al frente de la municipalidad de Castelli, distrito que tiene unos 12.000 habitantes.

Malena Massara , concejala de Castelli por la UCR, afirmó a LA NACION que “al dictar una carta orgánica, [el intendente] establecerá la capacidad de reelegirse o, al menos, podrá hacerlo en los términos de un nuevo orden jurídico municipal”. Aclaró que “si bien la vigencia de la carta orgánica quedará supeditada a la modificación de la constitución provincial, probablemente con el dictamen irá a la Justicia reclamando por la voluntad del pueblo de Castelli”.

Massara, que es una de las dos voces de la oposición en el Concejo castellense (el restante es Gonzalo Castrillón , de Pro), advirtió que el de la autonomía municipal “es un tema a abordar, porque es un derecho de los municipios de la provincia de Buenos Aires establecido en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional”, que Buenos Aires “es la única provincia que no lo ha puesto en discusión” y “que la diversidad de la misma necesita un orden municipal adaptado a las necesidades identitarias locales”. Reprochó que el proyecto “establece una mayoría absoluta para la aprobación de la constituyente, siendo la misma de 11 votos y contando [el intendente] con ocho votos [por los ediles que le responden]”.

“Los gobiernos locales se hacen cargo cada vez de más cuestiones. Quiero que los municipios puedan decidir y no tener que ir a una provincia hiperburocrática”, subrayó Echarren, quien consideró de suma importancia la autonomía municipal en “cuestión sanitaria, industrial, tributaria, de seguridad y electoral”.

“Es darles más poder a los municipios, no a los intendentes. Estuve cuatro años para que el Ministerio de Salud me habilite un hogar de ancianos”, ejemplificó Echarren al defender su proyecto de autonomía.

Fuente: La Nación