El gesto reprobatorio del Vasco Arruabarrena a Álvaro Montero tras la categórica derrota de Boca

Boca Juniors perdió 3-0 contra Deportivo Riestra en su debut en la Liga Profesional Argentina . En una ráfaga, el equipo local convirtió los tres tantos que dejaron sin margen de maniobra al Xeneize, que presentó un equipo con mayoría de suplentes.

El último gol de Deportivo Riestra se llevó todos los flashes por la corrida de 60 metros de Alexander Díaz, quien amagó a Lautaro Blanco y Malcom Braida para después picar la pelota por sobre el arquero Álvaro Montero . A pesar de retroceder sobre sus pasos, el flamante golero colombiano quedó en el ojo de la tormenta por su tardía reacción, lo que generó una protesta inesperada de Rodolfo Arruabarrena .

👀😱 ¿Y ESE GESTO DEL VASCO? Difícil de explicar como Alexander Díaz llevó la pelota de área a área y la colocó por encima del enorme Montero, para que Riestra se vaya al entretiempo goleando a Boca por 3-0. pic.twitter.com/azgBNQJScM

Tras el tanto, las cámaras enfocaron al Vasco, quien entre una mezcla de resignación y bronca miró a sus ayudantes de campo e hizo el número tres con sus manos, en referencia a la actuación del arquero.

Este gesto no pasó por desapercibido y marcó el clima tenso en el vestuario de Boca que, a pesar de jugar con mayoría de futbolistas alternativos, perdió estrepitosamente contra Riestra, un equipo que mantuvo rigurosamente la marca y no dejó reaccionar a su contrincante de turno.

Con goles de Sánchez, Alonso y Díaz , el Malevo logró un triunfo histórico ante Boca, que venía de vencer, en la ida de la Copa Sudamericana, a O’Higgins y este jueves, en Chile, se jugará la clasificación a la siguiente etapa . Para este encuentro, Arruabarrena contará con la presencia de Leandro Paredes, el gran ausente en una derrota que dejará mucha tela para cortar.

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Fuente: La Nación