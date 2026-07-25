El emotivo ingreso de Gastón Edul a La Velada del Año VI: Himno Nacional Argentino y remera de Malvinas

Una de las peleas más esperadas de La Velada del Año VI fue la de Gastón Edul contra Edu Aguirre , ya que ambos periodistas se provocaron mutuamente antes del evento y esto generó un clima de mucha tensión . Por eso, al momento del ingreso del argentino, el comunicador de TyC Sports decidió homenajear a la Argentina con varios guiños y fue viral en redes sociales.

Al ingresar al Estadio La Cartuja en Sevilla, Edul estuvo acompañado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas que cantó el himno argentino. A menos de una semana de lo que fue la final del Mundial 2026, el

Además, Gastón Edul llevó una remera con la bandera “Las Malvinas son argentinas” que estuvo presente ante Inglaterra en la Copa del Mundo . Por el lado de la compañía del comunicador, se pudo observar la presencia de los streamers David Quint y Lautaro del Campo , conocidos popularmente como “ Davoo Xeneize ” y “ La Cobra ”, respectivamente.

Tras una pelea que tuvo muchos momentos destacados, no hubo nocaut de ninguna de las partes y la pelea duró los tres rounds estipulados. Por eso, al momento de los votos de los cinco jueces, apenas uno eligió al

Para finalizar, Gastón Edul tuvo la posibilidad de hablar con el micrófono central y fue abucheado por gran parte del Estadio La Cartuja. “Un orgullo estar acá en nombre de Argentina. Quiero revancha con Edu Aguirre el año que viene sin estar dos meses de viaje, con preparaciones equitativas porque me parece injusto. Las Malvinas siempre son argentinas . Leo Messi, nuestro placer y disfrute es que juegues en la selección, no importa si ganas o perdés, ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón ”, expresó el argentino para despedirse de La Velada del Año VI.

Fuente: La Nación