Dónde colocar un frasco con ramitas de canela en julio para atraer abundancia, según el Feng Shui

En el Feng Shui , la canela es uno de los elementos más valorados para estimular la prosperidad y la expansión , sobre todo durante julio . Por eso, recomienda colocar un frasco con ramas en un sector específico para atraer la abundancia.

La técnica milenaria recomienda ponerlo en el living , ya que no solo ayuda a activar el flujo de energía positiva, sino que también puede abrir caminos y generar nuevas oportunidades. No se trata únicamente de atraer dinero, sino de promover la llegada de ideas, estabilidad y bienestar general.

El living es considerado el corazón social de la casa en el Feng Shui. Es el espacio donde circula la energía entre las personas, se reciben visitas y se activa el movimiento general del hogar. Por eso, este ambiente está directamente vinculado con la expansión de oportunidades y la posibilidad de que lleguen cosas nuevas.

Ubicar la canela en este sector se interpreta como una manera de estimular la abundancia en la vida cotidiana . La clave está en elegir un lugar visible y ordenado, como una estantería , una mesa ratona o un mueble cerca del sofá o los sillones . El orden es fundamental: el frasco debe estar presente sin generar desorden visual, ya que el Feng Shui sostiene que el caos bloquea el flujo de energía.

Durante el mes de julio, se recomienda acompañar el ritual con una intención clara . Un gesto simple es tomar el frasco con canela, pensar en un objetivo concreto —como estabilidad económica o nuevas oportunidades— y luego ubicarlo en el living.

Además, mantener el espacio limpio y ventilado es esencial para que la energía fluya. El aire fresco simboliza movimiento y renovación, dos aspectos clave para que la canela cumpla su función de atraer prosperidad y bienestar.

Fuente: TN