Detuvieron a una mujer acusada de dejar ciegos a sus tres hijos para cobrar beneficios del gobierno

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Una mujer fue detenida en Itabaiana, estado de Sergipe (Brasil), acusada de haber provocado la ceguera de sus tres hijos —dos niñas y un niño— con el presunto objetivo de cobrar beneficios previsionales.





Según informó la delegada Josefa Valéria Andrade, del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables (DAGV), la Policía Civil investiga qué habría causado la pérdida de visión de los menores.





De acuerdo con la investigación, poco después de que los niños fueran diagnosticados con la supuesta enfermedad, la mujer solicitó ante el organismo previsional brasileño (INSS) el beneficio económico correspondiente. Además, los investigadores señalaron que no existen recetas médicas que justifiquen el origen de los medicamentos que, presuntamente, recibieron los menores.





Las víctimas permanecen bajo seguimiento médico y actualmente están bajo la guarda provisoria de familiares, aunque la Justicia de la Infancia evaluará nuevamente su situación.





La mujer será imputada por el delito de lesiones gravísimas, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del caso.