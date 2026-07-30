Detuvieron a Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón a la que le descubrieron medio kilo de cocaína en su casa

A fines de mayo, Luna Suyai Ortigoza aún ocupaba su puesto como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón. Fue entonces cuando le descubrieron en su casa medio kilo de cocaína . Pero ella ya no estaba allí. Pasó dos meses prófuga, dejando detrás de ella incluso un conflicto político municipal . Finalmente, la detuvieron este jueves en Merlo.

A Ortigoza, de 27 años, la detuvo este jueves al mediodía en un operativo que la Policía bonaerense hizo en la calle José Miró al 1900, en Merlo.

No estaba sola. Tenía 20 envoltorios con cocaína, balanza y dinero en efectivo.

A la ahora exfuncionaria municipal la buscaban hacía dos meses, en una causa caratulada como "tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a los consumidores y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

Aquel operativo lo había realizado la Policía Federal, el 22 de mayo. Fue uno de los ocho allanamientos en "inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo", tanto en Morón como en Merlo, donde la encontraron este jueves. Tanto Ortigoza como Ángel Daniel Paz (34), que sería su pareja, lograron escapar.

En ese momento secuestraron 1,717 kg de cocaína en formato piedra -incluido el medio kilo de Ortigoza-, 241 g de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver calibre .32, un cargador calibre .22, tres cartuchos calibre 32 y, 43 municiones calibre .22. También se llevaron tres teléfonos celulares.

La causa había comenzado con una denuncia anónima en marzo , por maniobras en una casa de Castelar, en la que participaban dos personas: una se dedicaba al acopio y otra hacía el delivery. Además, cambiaban periódicamente de ubicación, para no levantar sospechas.

El descubrimiento en la casa de Ortigoza generó críticas en la oposición al intendente Lucas Ghi. "No vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo", dijo el jefe comunal.

"Nunca había dado muestras de faltar a lo que se espera de una funcionaria, al menos en el ámbito laboral, buen trato, compromiso con la tarea...", añadió.

La oposición logró aprobar la interpelación de Ghi en el Concejo Deliberante. El pedido fue impulsado por La Libertad Avanza, pero la votación expuso la feroz interna del PJ local con el sector de Martín Sabbatella, que aportó cinco votos.

Tal como estaba previsto, Ghi mandó a un delegado al Concejo: eligió al secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso.

“El intendente decidió que fuera yo, si bien no dependía de mí esta directora, puedo arrojar mayor claridad a las preguntas de los concejales”, le dijo entonces a Clarín el funcionario de seguridad. Pero el jefe de la bancada de Unión por la Patria, el sector de Sabbatella (el de Ghi armó un bloque propio, -PJ / MDF), marcó contradicciones.

"El funcionario contradijo al intendente en varios puntos. Por ejemplo, dijo que la funcionaria entró con él (Ghi) al municipio y no con otra gestión, como había dicho (Ghi)”, sostuvo Cardoso. Además, continuó Spina, "dijo que los allanamientos (en la casa de la exfuncionaria) fueron por orden de la fiscalía, del Departamento Judicial de Morón, y el intendente dijo que el municipio los había impulsado".

Fuente: Clarín