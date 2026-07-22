Detuvieron en Mendoza a ciudadano peruano buscado por Interpol por el abuso de un menor de edad en su país

La tarde del pasada lunes, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza llevaron a cabo un operativo, que concluyó con la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana , buscado de manera intensa por la justicia de su país.

El arresto se produjo en el territorio mendocino tras varias semanas de investigaciones que permitieron dar con el paradero del sospechoso, quien había logrado evadir a las autoridades peruanas.

La identidad del detenido, un hombre de 36 años oriundo de la ciudad de Trujillo , había sido difundida a través de una alerta roja emitida por INTERPOL , lo que aceleró la cooperación internacional para su localización.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes , el individuo estaba acusado del delito de Actos Contra el Pudor en Perjuicio de una menor de 14 años , una causa que generó conmoción tanto en Perú como entre las autoridades migratorias de Argentina.

La colaboración entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad resultó clave para la resolución de este caso. Según fuentes oficiales, las tareas de inteligencia permitieron detectar que el prófugo residía en una vivienda de Mendoza, donde finalmente fue aprehendido. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un teléfono celular y otros objetos que podrían aportar pruebas relevantes para el avance de la investigación.

La investigación se inició tras la emisión de la alerta roja por parte de INTERPOL, que detallaba las características físicas, antecedentes y la acusación que pesaba sobre el ciudadano peruano. La causa judicial abierta en Perú está enmarcada en los artículos 173 y 176 del Código Penal Peruano, que sancionan los delitos sexuales cometidos contra me nores de edad.

De acuerdo con el comunicado, la cooperación entre las autoridades argentinas y peruanas permitió articular una estrategia de seguimiento y vigilancia, que concluyó con la detención del sospechoso en Mendoza.

El Juzgado Federal N° 1 de Mendoza fue el responsable de ordenar la detención y el posterior traslado del hombre a la Unidad N° 32 del Servicio Penitenciario Federal , donde permanecerá alojado mientras se resuelve su situación legal.

El futuro del ciudadano peruano detenido ahora está sujeto a los trámites internacionales de extradición. Según las autoridades judiciales, ya se han iniciado las gestiones con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para garantizar que el acusado pueda comparecer ante la justicia de su país de origen.

La extradición es un proceso legal que requiere la presentación de documentación y pruebas suficientes para justificar el traslado del detenido a Perú.

El operativo desarrollado en Mendoza responde a una estrategia internacional de combate a los delitos sexuales y a la protección de menores , que implica la colaboración entre distintas jurisdicciones y la intervención de organismos como INTERPOL. La pronta detención del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información y a la ejecución coordinada de acciones de inteligencia.

La investigación continúa abierta en ambas jurisdicciones, a la espera de que se concrete la extradición y el acusado sea sometido a juicio en Perú.

Hace tan solo un mes, extraditaron a dos franceses acusado sde exportar cocaína desde Buenos Aires a París. El traslado estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el área de Interpol de la Policía Federal, que había enviado una comitiva horas antes. Así, fueron entregados a la Unidad de Delitos Complejos de la PSA.

Ambos acusados viajaron en absoluto silencio, separados del resto de los pasajeros. “No dijeron nada”, afirmó un investigador. Tal vez, repitan ese silencio ante el juez Aguinsky. La ruta de sus cómplices del otro lado del mundo -donde el kilo de droga multiplica cuatro veces su valor porteño- es un interrogante.

Fuente: Infobae