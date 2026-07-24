Detienen a tres menores por intentar robar una casa en San Isidro: los descubrió el dueño por las cámaras de seguridad

Tras un frustrado intento de robo en una vivienda, tres adolescentes de 13, 16 y 17 años fueron detenidos en San Isidro este miércoles por la madrugada.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Alto Perú, donde los jóvenes fueron detectados por el propietario mientras intentaban ingresar a la propiedad. Todo quedó grabado por varias de las cámaras de seguridad que hay en la zona.

La secuencia se inició alrededor de las 6, cuando los menores fueron vistos merodeando por el barrio . Tras elegir una vivienda donde no se encontraban los dueños, los delincuentes intentaron forzaron una puerta y una persiana para entrar.

Sin embargo, el dueño de la casa estaba observando los movimientos en vivo a través de su sistema de vigilancia remota y dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

El llamado desembocó en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense, la Patrulla Municipal de San Isidro y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se puede ver a los jóvenes caminando por la calle, merodeando la zona. Pero, había una cámara dentro de la casa que toma el momento exacto en que uno de los ladrones intenta forzar una persiana para entrar.

Esa es la imágen que vio el dueño de casa y que hizo llamar al 911 para alertar a los autoridades. Los efectivos policiales llegaron a la zona poco después. Algunas grabaciones exponen movimientos de las autoridades cerca de las 7.40.

El trabajo del Centro de Operaciones Municipal (COM), fue clave para reconstruir el recorrido de los sospechosos, quienes intentaron huir saltando por los jardines de casas linderas.

Tras más de una hora de búsqueda en la zona norte del Conurbano, los tres implicados fueron interceptados a pocas cuadras del lugar del hecho y retenidos por la Policía.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, bajo la carátula de " robo en finca ".

La Justicia les dictó la prisión preventiva a los adolescentes de 16 y 17 años. Según pudieron comprobar al identificarlos tras su captura, ambos contaban con antecedentes y causas penales previas.

Por su parte, el adolescente de 13 años, al ser considerado no punible por su edad, quedó sujeto a medidas de protección y seguridad.

Fuente: Clarín