Denunciaron a un trabajador municipal por exigir dinero para realizar un sepelio gratuito

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Un empleado del cementerio público de Senhora dos Remédios, en el estado brasileño de Minas Gerais, fue denunciado por la Fiscalía tras ser acusado de cobrar 500 reales a una familia para realizar un entierro, pese a que el servicio es gratuito y está a cargo del municipio.





Según la investigación, el hecho ocurrió en enero de este año. La familia creyó que se trataba de un cobro oficial y transfirió el dinero mediante Pix a la cuenta personal del trabajador. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la Municipalidad no cobra ningún monto por ese servicio.





El Ministerio Público imputó al empleado por el delito de corrupción pasiva y solicitó su apartamiento inmediato del cargo. Además, pidió que, en caso de ser hallado responsable, pierda su empleo público, devuelva el dinero, pague una multa e indemnice a la familia por los daños ocasionados.





Por su parte, la Municipalidad informó que inició un sumario administrativo para investigar lo ocurrido y aseguró que no tolerará conductas incompatibles con la función pública, aunque remarcó que se respetará el debido proceso y la presunción de inocencia.