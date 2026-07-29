Delincuentes forcejearon con una pareja para robarle la moto en Merlo y todo quedó grabado

Una pareja fue sorprendida por delincuentes mientras circulaba con su moto en el partido bonaerense de Merlo. Los ladrones les cruzaron el auto y bajaron dos hombres que forcejearon con ellos para sacarles la moto. Todo pasó a plena luz del día y quedó grabado.

El dramático episodio tuvo lugar en un cruce cerca del puente Mariano Acosta. Una mujer que pasaba por allí con su auto alertó lo que estaba pasando y filmó la secuencia completa con su celular .

En las imágenes se observa a un hombre y una mujer forcejear con los dos delincuentes que intentaban llevarse su moto. La mujer, desesperada, los empujaba para evitar el robo mientras intentaba pedir ayuda a los automovilistas que pasaban por el lugar.

La calle estaba muy concurrida; circulaban varios autos y motos a gran velocidad. El hecho fue justo en una esquina que no tiene semáforo, por lo que el tránsito era constante. La mujer juntaba sus manos pidiéndoles por favor a los conductores que se detengan para ayudarlos , pero nadie frenó.

De acuerdo con el video obtenido por TN , los delincuentes les cruzaron un auto rojo para obligarlos a detener su marcha. Una vez que lo lograron, bajaron y empezó la disputa que incluyó forcejeos y empujones.

Hasta el momento no trascendió información acerca de la identidad ni el paradero de los delincuentes.

Un policía bonaerense de 25 años mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltar a su cuñado luego de que ambos retiraran dinero de una sucursal bancaria de Caseros, en el partido de Tres de Febrero .

El episodio ocurrió en la esquina de Rosella y Luján, donde el efectivo, que estaba franco de servicio y vestido de civil, disparó con su arma reglamentaria . El segundo sospechoso escapó en una moto y es buscado.

Según informó Oeste Noticias , el oficial, identificado por sus iniciales como I. C. , había acompañado a su cuñado a una sucursal del Banco Galicia de Caseros para realizar una extracción de dinero.

Cuando llegaron al domicilio de la víctima, fueron interceptados por dos delincuentes que circulaban en una motocicleta tipo Tornado de color gris oscuro .

Uno de los sospechosos descendió del vehículo, mostró un arma e intentó apoderarse del bolso con el dinero mientras apuntaba al cuñado del policía.

Ante esa situación, el efectivo se identificó como integrante de la fuerza y disparó con su arma reglamentaria . Uno de los asaltantes recibió impactos de bala en la zona abdominal y cayó gravemente herido.

Su cómplice escapó rápidamente en la moto sin lograr llevarse el dinero.

Fuente: TN