Dejó su cargo el intendente libertario acusado de administración fraudulenta en Río Negro: “Pero no renuncio”

El intendente de Allen, un municipio de Río Negro convulsionado desde hace semanas por una crisis política, dejó este viernes su cargo y quedó a disposición de la Justicia, investigado por administración fraudulenta . Así lo requirió el Concejo Deliberante local, y así debió cumplirlo Marcelo Román , el jefe comunal que gobierna bajo el sello de La Libertad Avanza. Lo hizo a regañadientes. Señaló que se trata de un golpe institucional por parte de los concejales y advirtió: "No voy a renunciar y confío firmemente en la Justicia".

Román logró aguantar en su puesto por casi un año. Había quedado en el centro de la escena en Allen, una localidad del noroeste de Río Negro, en septiembre de 2025, debido a un conflicto entre su administración y los empleados municipales . Tras despidos de municipales, los trabajadores fueron al paro y la gestión quedó jaqueada. El intendente pidió al Concejo la emergencia económica, se la rechazaron y, en medio de la crisis, salió con un concejal a levantar la basura de las calles.

Por esos días, además, renunció a su cargo como vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, aunque mantuvo su afiliación al partido.

Ya este año, a inicios de julio, el Concejo Deliberante del municipio votó la suspensión de Román, que ya entonces enfrentaba cargos por administración fraudulenta y peculado . Lo señalaban por millonarios gastos en el municipio, entre ellos los 576 millones de pesos que desembolsó para la Fiesta Nacional de la Pera, mientras acusaba una "crisis económica nacional" y despedía empleados municipales.

Los ediles locales resolvieron, por mayoría (seis votos a favor y tres en contra), suspender a Román de su cargo, al que había llegado en el marco de una coalición entre el radicalismo y el ahora gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, pero pronto en el cargo se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA). También los concejales determinaron que el intendente suspendido no cobrará su sueldo mientras sea investigado por la Justicia.

Finalmente este viernes Román cumplió con lo resuelto en el Concejo y dejó su cargo. Pero enfatizó puntualmente en tal caracter transitorio del cambio. "No voy a renunciar. No estamos renunciando", sostuvo el intendente suspendido.

Aseguró que su apartamiento se trata de un "golpe institucional", dado que su mandato fue otorgado por el voto popular, y que la Justicia debería, por ello, revisar su suspensión. Además, dijo que dejará la documentación oficial en orden para que se lleve a cabo el cambio transitorio de autoridades.

En lugar de Román, asumió el cargo de intendente Fabián Figueroa (UCR Auténtica), presidente del Concejo Deliberante de Allen, medida que fue respaldada por el pleno de los ediles.

La entrega del poder, aunque de manera momentánea, pudo concretarse recién en las últimas horas, después de la suspensión votada por el Concejo el 8 de julio.

Román se negó a dejar su cargo ese día . Cuando los concejales, con Figueroa al mando, fueron a buscarlo para que se corriera en ese mismo momento. "Totalmente Inconstitucional. Ya hice la denuncia pertinente", respondió Román, que enfatizó que la ordenanza aún no había entrado en vigencia.

Días más tarde presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia rionegrino, pero le fue denegada la medida cautelar. Y la semana pasada intentó vetar la ordenanza que lo suspendía, pero la secretaria legislativa rechazó la entrega de la documentación.

"La secretaria del concejo Mónica Sandoval no quiso recibirlo argumentando que había una resolución interna que no permite ingresarlo. No obstante se lo dejé en manos a los concejales presentes. Nuevamente incumplen la carta orgánica, la constitución nacional y provincial y leyes vigentes", explicó.

Y este jueves volvió a repasar lo que sucedió entre el día de la votación y la entrada en vigencia de la ordenanza. "Dejen de mentir. Allen necesita instituciones fuertes, respeto por la ley y, sobre todo, respeto por la voluntad de los vecinos", escribió en Facebook.

Este viernes, finalmente, Figueroa quedó al frente del Ejecutivo municipal.

"Ayer se comunicaron del departamento de legales del municipio para comunicarnos que hoy nos esperaban para hacer entrega del Ejecutivo de acuerdo a la ordenanza que se había sancionado, por la cual quedó suspendido el intendente", explicó Figueroa este viernes a los medios locales.

"Paso a quedar al frente del Ejecutivo hasta que la Justicia decida la causa que tiene el mandatario Marcelo Román por peculado y administración fraudulenta. Si la Justicia dice que el intendente Román no es culpable, retomará sus funciones y yo volveré al Concejo Deliberante", amplió Figueroa.

Y remarcó las prioridades de su gestión: "La prioridad es arrancar y prestar los servicios básicos que es una constante del pueblo. El vecino quiere que le levanten la basura. Seguramente vamos a tener que pedir una audiencia con la provincia para tratar varios temas y trabajar en conjunto. El gobernador dijo que un municipio sin provincia no se puede trabajar. Vamos a hacer esos lazos que no se estaban trabajando".

"Quiero transmitirle tranquilidad a Allen de que vamos a poner todo nuestro empeño para hacer las cosas con transparencia y honestidad", prometió el nuevo intendente interino.

Fuente: Clarín