Dan Buettner, experto en longevidad: “Caminar te da el 90% de la actividad física que necesitás en un día”

Durante mucho tiempo, la genética ocupó un lugar central en las explicaciones sobre por qué algunas personas viven más que otras. Sin embargo, los hábitos y el estilo de vida también cumplen un papel importante en la longevidad .

En ese contexto, el investigador estadounidense Dan Buettner , conocido por estudiar las llamadas Zonas Azules —regiones asociadas con una elevada presencia de personas longevas—, destaca una actividad sencilla y accesible: caminar .

“La gente piensa que tiene que ir al gimnasio, correr maratones o hacer entrenamientos extremos. Caminar te da el 90% de la actividad física que necesitás en un día ”, afirmó Buettner durante una entrevista en el podcast de Jay Shetty.

Para el investigador, la clave no pasa necesariamente por concentrar toda la actividad física en un entrenamiento, sino por mantener el cuerpo en movimiento a lo largo del día .

Tras estudiar el estilo de vida de comunidades longevas en lugares como Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia) y Nicoya (Costa Rica) , Buettner observó que el movimiento cotidiano ocupa un lugar importante en sus rutinas.

Muchas de estas personas no realizan entrenamientos intensos de manera habitual . En cambio, caminan para trasladarse, trabajan en huertas o jardines, realizan tareas domésticas y permanecen activas durante buena parte de la jornada.

Esta forma de vida permite sumar actividad física de manera frecuente y natural , sin depender exclusivamente de una rutina programada de ejercicio.

La evidencia científica relaciona la actividad física regular, incluida la caminata, con beneficios para la salud cardiovascular, metabólica y mental . Entre ellos se destacan:

Además, caminar es una actividad de bajo impacto y adaptable a diferentes edades y niveles de condición física.

Aunque durante años se popularizó la meta de los 10.000 pasos diarios , no es necesario alcanzar necesariamente esa cifra para obtener beneficios para la salud.

Distintas investigaciones encontraron beneficios con cantidades inferiores y muestran que aumentar los pasos diarios respecto del nivel habitual ya puede resultar favorable , especialmente entre las personas más sedentarias.

Por eso, más que perseguir una cifra universal, una de las claves es reducir el tiempo sedentario y sumar movimiento progresivamente a lo largo de la jornada.

Los beneficios del movimiento no se limitan al corazón y los músculos. La actividad física regular también está asociada con una mejor salud cerebral y puede contribuir al mantenimiento de las funciones cognitivas con el paso de los años.

Además, salir a caminar puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo . Incorporar paseos a la rutina diaria es una manera sencilla de aumentar la actividad física sin necesidad de equipamiento especial.

Para Buettner, la longevidad no depende de una única actividad ni de una fórmula milagrosa . Sus investigaciones sobre las Zonas Azules identificaron diferentes características compartidas por estas comunidades, entre ellas el movimiento cotidiano, una alimentación con fuerte presencia de alimentos de origen vegetal, los vínculos sociales y el sentido de propósito.

En ese estilo de vida, caminar aparece como una de las formas más simples de incorporar movimiento todos los días . Más que realizar esfuerzos extraordinarios de manera ocasional, la propuesta de Buettner apunta a construir un entorno en el que mantenerse activo forme parte de la rutina.

Fuente: TN