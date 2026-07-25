Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, sábado 25 de julio

El frío invernal volvió a sentirse con fuerza durante las primeras horas de este sábado en distintos puntos del país. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos tres ciudades amanecieron con temperaturas por debajo de los 0°C .

El primer puesto fue para El Calafate (Santa Cruz) , que registró -6,4°C a las 6:00, la temperatura más baja del país durante la mañana.

El segundo lugar lo ocupó Ushuaia (Tierra del Fuego) , con -2°C registrados a las 6:00. El podio lo completó Río Grande (Tierra del Fuego) , que alcanzó los -1,8°C a las 6:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Por la mañana, habrá niebla y la temperatura rondará los 11°C . Los vientos soplarán del sector norte a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado , sin probabilidad de precipitaciones, y la máxima llegará a los 16°C . Los vientos se mantendrán del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 14°C , con vientos del norte de entre 7 y 12 km/h.

Fuente: TN