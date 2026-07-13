Corrupción en ARSAT: Facundo Leal solo presentó un escrito y evitó responder sobre los millones de dólares que le secuestraron

Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei , fue indagado este lunes en la causa en la que está acusado de presuntas coimas en una contratación irregular del organismo. El ex funcionario criticó la causa, rechazó la acusación y no hizo referencia a los 2,4 millones de dólares en efectivo que le encontraron en sus propiedades.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Leal se negó a declarar y presentó un escrito como descargo. El ex funcionario llegó al juzgado federal de San Isidro en un camión del Servicio Penitenciario Federal desde la cárcel de Ezeiza. Está preso en otra causa por la droga que le encontraron en los allanamientos y en la que reclama la prisión domiciliaria.

Leal solo habló para dar sus datos personales, escuchó la acusación en su contra y por recomendación de su abogado, Marcelo Rocchetti , se negó a declarar, presentó un escrito de descargo y rechazó contestar preguntas.

En ese presentación, confiaron las fuentes consultadas, Leal criticó la investigación del fiscal Fernando Domínguez porque sostuvo que sigue haciendo medidas de prueba y si la causa sigue su curso no puede defenderse. También sostuvo que por su rol en ARSAT no participó del hecho que se investiga: la contratación irregular de una empresa de seguridad en el organismo a cambio de coimas.

En su escrito, el ex funcionario no hizo referencia al dinero en efectivo que le secuestraron en sus propiedades. "Eso no forma parte de la acusación y se investiga en otro expediente que se inició por presunto enriquecimiento ilícito" , explicó a este medio una fuente.

Leal y otros ex funcionarios y privados son investigados por el pago de sobornos de parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) para quedarse con un contrato para alojar en un depósito material para el proyecto "Proyecto Shelter-2 de ARSAT". La causa se inició porque en enero de 2024 se intrusaron 17 contenedores de los que se llevaron cables de fibra óptica.

La empresa -contratada desde 2014- no cumplía con las condiciones de seguridad -por ejemplo, el predio no contaba con cámaras de seguridad- y había accedido al contrato a través de una simulación de competencia: una contratación directa que fue fragmentada para evitar una licitación y pasar por la aprobación del directo de ARSAT en la que solo hubo una compulsa de precios en la que se presentaron tres empresas que estaban vinculadas entre sí a través de sus directivos.

El fiscal Domínguez pidió la indagatoria de una decena de personas que fueron ordenadas por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli . Como parte de la investigación se dispusieron allanamientos en mayo pasado. Dos de ellos a propiedades de Leal, una en la ciudad de Buenos Aires y otra en Mendoza.

En las viviendas se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas de otras países ; una valija con 19 elementos para hacer espionaje; y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.

Por la droga, Leal fue procesado por el delito de tenencia con fines de comercialización. El ex funcionario dijo que era para consumo personal y un informe médico confirmó su adicción. Por eso su defensa le pidió al juez federal Daniel Rafecas que le otorgue la prisión domiciliaria.

Fundador de la empresa estatal telecomunicaciones, Leal llegó a ARSAT durante el gobierno de Néstor Kirchner . Dejó la compañía por una interna con "La Cámpora" y con la gestión de Alberto Fernández fue designado titular. Con la llegada de Milei a la presidencia continuó en el cargo y en 2025 pasó a estar al frente del ORSNA, otro organismo nacional que dejó en febrero de este año porque usó un avión privado vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino . Así volvió a ARSAT donde es empleado de planta permanente.

En la causa por las coimas, la justicia busca determinar el origen del dinero que se le secuestró a Leal. En tanto, la justicia descartó que un peritaje determinó que el equipo de espionaje que tenía Leal no se utilizó para espiar.

Este lunes también fue indagado otro ex funcionario de ARSAT. Se trata de Gerardo Boschin , ex subgerente de compras de la empresa. La justicia secuestró el celular de Boschin y de Pablo Pagani , ex gerente de ARSAT. En los móviles se encontraron conversaciones que para la justicia daban cuenta de la maniobra de pago de sobornos.

Boschin, también defendido por Rocchetti, siguió la misma estrategia de Leal: presentó un escrito en el que criticó la investigación en la que se siguen haciendo medidas de prueba.

En la causa restan tomarse las últimas indagatorias y luego de eso el juez Mirabelli quedará en condiciones de resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín