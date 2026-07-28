Condenaron a un joven por estafas con tarjetas de crédito en Santa Fe y tendrá que resarcir a la empresa damnificada

Un hombre de 26 años fue condenado en la ciudad de Santa Fe tras comprobarse su participación en una serie de estafas que involucraron el uso de tarjetas de crédito ajenas. La maniobra, que se extendió durante varios meses, expuso vulnerabilidades en los sistemas de compras en línea y puso en alerta a los comercios locales sobre los mecanismos de fraude digital.

El caso involucró a Lucas Nicolás S. , quien fue hallado culpable de utilizar datos de terceros para adquirir productos de manera ilegítima. Las investigaciones revelaron que las compras se realizaron principalmente a través de plataformas digitales de una reconocida cadena de perfumerías , lo que permitió al condenado recibir productos en distintos domicilios de la ciudad.

La sentencia dictada por la jueza Celeste Minniti incluyó no solo una pena de prisión en suspenso , sino también obligaciones económicas significativas. el hombre deberá resarcir a la empresa damnificada con 2 millones de pesos y pagar una multa adicional de 1 millón de pesos . La resolución judicial fue adoptada en un proceso de juicio abreviado, mecanismo que permitió la agilización del trámite judicial y el reconocimiento de responsabilidades por parte del acusado.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Agustín Nigro , quien detalló que las maniobras fraudulentas se desarrollaron entre enero y julio de 2024 . Durante ese período, el ahora condenado concretó 20 estafas aprovechando los datos de tarjetas de crédito de distintos titulares , quienes posteriormente desconocieron las operaciones ante sus entidades bancarias.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe , al detectarse las operaciones, los titulares de las tarjetas informaron a los bancos que no habían realizado esas compras, por lo que las transacciones fueron desconocidas y la empresa no pudo cobrar los productos despachados.

La denuncia inicial fue presentada por un representante de la compañía afectada , lo que dio inicio a una serie de diligencias orientadas a identificar al autor de los hechos. Según el fiscal, se procedió a la “geolocalización de las direcciones IP asociadas a las maniobras fraudulentas; informes de servicios de correos postal y electrónico; análisis de redes sociales; entrevistas”. Este conjunto de pruebas permitió individualizar a Schuvik y vincularlo con los delitos investigados.

Las autoridades lograron ubicar al imputado en una vivienda de la capital santafesina donde habían sido entregados algunos de los productos adquiridos en forma ilegítima. Durante un allanamiento, fue detenido y se le secuestró un teléfono celular , herramienta clave en la concreción de las estafas.

En la audiencia ante la jueza Celeste Minniti, el hombre reconoció su responsabilidad penal por la autoría de 20 hechos de estafa por uso abusivo de tarjeta de crédito . Junto a sus abogados defensores, aceptó tanto la calificación legal como la pena impuesta y la modalidad abreviada del proceso.

El fallo judicial fijó una pena de tres años de prisión en suspenso , lo que implica que no será encarcelado de inmediato salvo que incumpla las condiciones impuestas por la sentencia. Además, la resolución incluyó la obligación de reparar el daño económico causado dentro de un plazo de 15 días .

Fuente: Infobae