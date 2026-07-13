Con un habano y rodeado de amigos, Martín Insaurralde miró por TV la victoria de la selección contra Suiza

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde , miró el partido de la selección contra Suiza, por los cuartos de final del Mundial, en un departamento de Puerto Madero, rodeado de una veintena de amigos. En un video que trascendió a través de cuentas de redes sociales, el exintendente de Lomas de Zamora , investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aparece fumando un habano mientras alienta al equipo nacional de fútbol.

La filmación en la que se ve a Insaurralde, que difundió el periodista Gustavo Méndez (que integra el staff del programa La Mañana con Moria, de eltrece), se publicó en la cuenta de la red social Instagram de una de las personas que compartía el momento con el exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof , según explicó el cronista.

De remera negra, en un contexto en el que casi todos los presentes lucen camisetas de la selección, Insaurralde fuma un habano mientras canta junto al resto “Vamos, vamos selección, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”.

Según informó Méndez, el video se registró en una propiedad del desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto , en Puerto Madero. Fernández Prieto es el exmarido de la modelo Florencia “Floppy” Tesouro . También fue pareja de Jesica Cirio , la exesposa de Insaurralde investigada en la Justicia junto al exintendente de Lomas de Zamora. Alberto Fernández Prieto , padre de Rodrigo, también aparece en el video.

Juan Ignacio Nápoli , presidente del Banco de Valores SA, fue otro de los presentes en la reunión para ver la victoria de la selección argentina contra Suiza, por 3 a 1. Napoli está bajo investigación en la causa por maniobras con el dólar blue y fue anfitrión del presidente Javier Milei , hace dos meses, cuando el Banco de Valores organizó un evento institucional en el Malba. Acompañó al jefe del Estado, además, en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, en el Palacio Bosch. En 2023, fue candidato a senador nacional por La Libertad Avanza.

Consultado por LA NACION por su presencia junto a Insaurralde viendo el partido de la selección, Nápoli se remitió a un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X, en el que subrayó que “el derecho a la intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución”.

Los presentes en la reunión para ver al seleccionado por TV fueron más de 20. Entre ellos, según dejó constancia el propio anfitrión al mencionarlos en la publicación del video (más tarde, se conoció otro, en el que no se ve a Insaurralde) están su pareja actual, otros familiares, empresarios del rubro inmobiliario, dueños de bares y boliches nocturnos, y representantes de futbolistas, entre otros. “Insaurralde puro”, describió ese entorno una fuente que tuvo contacto con la intimidad del exjefe de Gabinete bonaerense.

Insaurralde tiene prohibido salir del país y no puede alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio (fijó en sede judicial un domicilio en Banfield) sin autorización de la Justicia. Son medidas que tomó el juez federal Luis Armella , en una resolución en la que rechazó detener a Insaurralde y a Cirio, como había solicitado el fiscal Sergio Mola .

El fiscal Mola considera que los dólares guardados en un vestidor, que mostró Jesica Cirio en un video, pertenecen a ella y a Insaurralde. El fiscal le pidió al juez Armella realizar un entrecruzamiento de llamadas del exmatrimonio con Priscila Ferrante (sobrina de Cirio) y su expareja Heber Russo , quienes están sospechados de ser sus testaferros.

Fuente: La Nación