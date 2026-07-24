Compras de 53.000 kilos de pescado, sobreprecios y horas extras: así descubrieron la estafa millonaria a Camioneros

En la asamblea extraordinaria que se realizó este jueves y en la que se removió de la conducción de Camioneros al ahora ex dirigente Claudio Balazic , Hugo Moyano reveló detalles de cómo fue la estafa por 10 millones de dólares contra el sindicato a través del hotel que posee el gremio en Mar del Plata. "Veíamos que la plata no alcanzaba por los gastos tremendos que tenían" (en el hotel). Los gastos eran incalculables" , confió en la asamblea el jefe camionero.

En el arranque, Moyano hizo una descripción de cómo empezó la investigación. "Tuvimos una inspección de ARCA, la ex AFIP, por gastos desproporcionados del hotel".

Y enseguida se despegó de cualquier responsabilidad. "Yo no tenía posibilidad de comprobarlos porque los gastos del hotel se supervisan a través del Tesorero del sindicato, el secretario Administrativo y el secretario de Turismo".

La memoria le jugó en ese momento, y en otros, una mala pasada al ex jefe de la CGT: debieron soplarle el nombre de Héctor "Yoyo" Maldonado , secretario de Turismo de Camioneros, quien también estaba sentado en la mesa desde la que Moyano condujo la asamblea.

Fue Maldonado, por orden de Moyano, el que hizo en octubre del año pasado la denuncia por el presunto fraude en la Justicia de Mar del Plata.

El secretario Administrativo es el removido Claudio Balazic . El tesorero era Paulo Villegas , quien fue separado de la conducción del gremio. Los dos eran dirigentes de extrema confianza del líder camionero.

Ambos, más un contador, el gerente y el chef del hotel, y dos proveedores se encuentran imputados en la causa por la presunta estafa, que investiga la Justicia de Mar del Plata.

En otro tramo de la asamblea, Moyano detalló que el hotel compraba 53.000 kilos de pescado por año. "Todo Mar del Plata comía", bromeó.

"Lo primero que hicimos fue una intervención del hotel. Los gastos eran incalculables. Se firmaron muchos cheques. El Tesorero, el Administrativo y el secretario de Turismo (los firmaban), yo no los firmaba", se desentendió una vez más.

Siguió: "Después de esa denuncia, se empieza a desnudar lo que pasaba en el hotel. Los empleados lo primer que cuentan es todo, todo, lo que pasaba".

Dijo, además, que hay "una casa comprada" en el barrio marplatense Los Troncos que "vale millones de dolares" , aunque no aclaró a quién de los investigados supuestamente pertenecería el inmueble.

También cargó contra Balazic: "Hay una realidad. Si el tipo hubiera tenido un poquito de autioridad para defenderse estaría acá. Los que lo acusan de lo que hizo son los trabajadores del hotel, que lo ponen como el número uno".

Balazic, efectivamente, no asistió a la asamblea, aunque se lo había citado para defenderse. Optó por impugnar la convocatoria de la asamblea y cómo se puso en marcha el proceso disciplinario contra él . "De la cuestión de fondo no dice nada", apuntó un dirigente que habló en la asamblea.

Después se leyó el informe elaborado por la comisión de Disciplina de Camioneros, donde figuran la s maniobras que se llevaron adelannte en el hotel y las supuestas faltas del directivo removido.

"Se adquirían mercaderías idénticas a las que se adquirían habitualmente para el hotel, como alimentos, bebidas, textiles, electrodomésticos y los sobrevendían con precios escandalosos . En algunos casos superaban el 100% del valor de mercado", se informó.

"El gerente y el chef con los proveedores complices se repartían las ganancias. Implicó además el uso del hotel para negocios particulares. Se usaba para preparar servicios de catering con la infraestructura del hotel. Lo que facturaban no ingresaba al hotel. Y se le pagaban horas extras al personal del hotel con fondos del gremio" para que trabajaran para sus negocios.

En la lectura del informe se subrayó: "Balazic no supervisó. Hubo omisión de control o conocimiento de la actividad y no comunicación al Consejo Directivo del gremio. Balazic concurría regularmente al hotel. Tenia la obligación estatutaria de revisar dichas actividades."

Después se describió que las viandas con almuerzos que se elaboraban en la cocina del hotel eran enviadas diariamente en la camioneta del hotel a clubes, asociaciones y empresas de Mar del Plata.

Además realizaban servicios de catering ajenos al hotel. "Cumpleaños, catas de vino, agasajos. Usaban la vajilla, la comida, bebidas, uniformes, y los vehículos del hotel para sus actividades", describieron.

"La cantidad de insumos que adquirían eran al menos tres veces superiores a los que necesita un hotel con esas caracteristicas", agregaron..

También se informó que varias habitaciones del hotel fueron modificadas para el uso personal de los investigados. "Una se transformo en un living con sillones y un enorme TV, pagado con fondos del hotel", acusaron.

Compartieron el testimonio de una empleada del hotel, quien contó que se armó una habitacion especial en el primer piso del hotel por orden del gerente Martín Sánchez.

"Se me dijo que era para un directivo de Buenos Aires. Ahí se instaló Balazic, que es el que firma los recibos de sueldo, con su mujer", recordó esa empleada.

Según la comisión de Disciplina, Balazic "fue mencionado de forma expresa en la causa por 5 testigos que tenía la obligación estatutaria de supervisar a los acusados. Abusó de su situación de dirigente y recibía costosos regalos, vinilos de Queen, un tocadiscos, una lámpara, entre otros. Disponia de una habitación especial para su uso y de su familia. Se le servían comidas con vinos premium, como Catena Zapata., picadas y postres elaborados a medida. Mientras Balazic se beneficiaba con esos agasajos, se cometía un fraude contra la organización sindical".

De acuerdo a ese cuerpo, Balazic incurrió en "incumplimiento y violaciones estatutarias, abusó de su posición, no advirtió las irregularidades que se cometian en el hotel, no comunicó a las autoridades del gremio lo que ocurria en el hotel".

La lectura de ese informe se aplaudió. Se decidió de forma unánime en la votación remover al ex directivo.

Eso sí: en Camioneros parece haber una grieta. Pablo Moyano ni se asomó por la asamblea y algunos dirigentes importantes, como Omar "Manguera" Perez y Marcelo "Feúcho" Aparicio optaron sentarse en la otra punta de donde estaba Hugo Moyano.

Fuente: Clarín