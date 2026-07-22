Cómo fue la maniobra para desviar los fondos de la AFA que está en la mira de la justicia de Estados Unidos

En diciembre de 2021, Claudio “Chiqui” Tapia logró el apoyo de todos los integrantes del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar a una empresa desconocida como agente comercial de la entidad en el exterior. TourProdEnter LLC se había creado apenas cuatro meses antes en Florida, Estados Unidos. Al frente aparecía Erica Gillette , pareja del productor teatral Javier Faroni , amigo personal de Tapia. Durante los siguientes cuatro años, manejaron una fortuna. LA NACION reveló en diciembre pasado que esa sociedad acumuló cerca de US$ 300 millones en al menos cinco bancos de Estados Unidos . Sólo una parte de esa fortuna se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina.

De acuerdo a los registros que obtuvo el empresario Guillermo Tofoni en Estados Unidos, de ese total recaudado se desviaron casi US$57 millones a través de diez sociedades constituidas en Miami.

Hoy, tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial, la Justicia de Estados Unidos avanzó con la investigación contra dirigentes de la AFA por los desvíos de fondos, a partir del contrato comercial con TourProdEnter LLC. Según confirmaron fuentes al tanto del caso, se dispusieron citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo de dirigentes cercanos a Tapia.

La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de LA NACION , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales.

Otro caso revelado por este medio tiene como protagonista a una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, que figura detrás de Tronador Import Export LLC . TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank. Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.

El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter .

Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road, ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC , tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de LA NACION, según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.

En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette , figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias , pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.

Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández . Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte , Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.

La investigación determinó que el dinero se desvió a través de esas sociedades y luego fue enviado a Buenos Aires, donde se retiraba en efectivo desde una serie de cuevas financieras de la City porteña.

Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Juan Pablo Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad, Juan Pablo Beacon . Ambos impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas apócrifas cuyas copias obtuvo LA NACION .

Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, LA NACION constató que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.

El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. ¿Quién figura como administradora de la empresa? Erica Gillette , quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni , amigo personal del “Chiqui” Tapia.

En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un dólar, el contrato con TourProdEnter LLC —aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA y publicado en el boletín 6031— le otorgó la llave de la representación comercial global. Quedó a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina y, tras el cobro de una comisión, remitir los excedentes a la entidad que preside el “Chiqui” Tapia.

Así, al cabo de cuatro años, la empresa de Gillette y Faroni acumuló casi US$300 millones. Los fondos se repartieron en cuatro bancos : más de US$146 millones en el Bank of America , otros US$72,4 millones en el Synovus , US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan . Luego apareció una quinta cuenta en PNC Bank.

Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. Así, por ejemplo, los mayores aportantes a la cuenta del Bank of America fueron Adidas (US$78,6 millones), Argentina Football Distribution, una empresa que opera el servicio de streaming conocido como AFA Play (US$18,7 millones), y Reporter Broadcasting Company (US$9 millones), uno de los patrocinadores del partido amistoso que se iba a jugar en India en el mes de noviembre de este año.

Dos de esas empresas también lideraron los números en la cuenta de TourProdEnter LLC en el Citibank: Adidas, con US$15,1 millones, y Argentina Football Distribution, con US$5,1 millones, seguidas por Quest Holdings, de un grupo de empresas que adquirió el patrocinio de la selección para los partidos amistosos que jugaría en Asia, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según surge de un documento disponible en la Comisión de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos. Esa firma transfirió US$7,5 millones.

Uno de los destinos más recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter traza una ruta hacia un agente de valores en Uruguay. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por LA NACION. La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”.

El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette , hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter , con sede en Miami, que pasó de actuar como “agente comercial y de cobro”, a administrar los pagos de la AFA.

El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Fuente: La Nación