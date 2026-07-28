Casas inteligentes: cuánto cuesta automatizar una casa y qué suma al valor de venta

La palabra smart home , o domótica, viene de la combinación de “domo” (casa) y “tica” (automatizar): en esencia, se trata de la automatización del hogar . “El concepto central pasa por poder controlar todos los subsistemas de una vivienda tanto en forma local como remota, desde el celular, una tablet o comandos de voz, a través de una sola aplicación, evitando la dispersión de sistemas que no se comunican entre sí”, explica Darío Kasvin, CEO de Haustech.

El especialista identifica cinco subsistemas principales dentro de una casa inteligente : iluminación, climatización, cortinas, audio y alarma.

La idea es unificarlos en una sola aplicación simple, sin multiplicar interfaces ni generar interferencias entre sistemas. “La domótica sirve solo si es simple y puede usarla cualquier integrante de la familia”, asegura Kasvin.

Sin embargo, un punto que el CEO de Haustech remarca como prioritario es que, antes de pensar en el control, tiene que existir un proyecto de automatización . Es decir, por ejemplo para iluminar hay que definir qué artefactos usar, la temperatura de color y si la luz será directa o indirecta.

“No tiene ningún sentido controlar la iluminación si no se pensó el proyecto”, advierte, ya que de otro modo se termina automatizando una luz de mala calidad o que ni siquiera puede regularse en intensidad. Recién sobre esa base, el control de iluminación se convierte en el producto más relevante y el que más presupuesto insume dentro de un proyecto de domótica.

Para Kasvin, la respuesta es sí y destaca que una de las ventajas de la domótica actual es que es poco invasiva. “Hoy casi todo es inalámbrico”, explica, lo que permite intervenir una casa ya terminada sin las obras que antes exigía el tendido de cableados. De todos modos, siempre es mejor planificarlo desde el inicio de la obra, porque suele resultar más económico hacerlo en forma previa. Asimismo destaca los beneficios prácticos y de sustentabilidad que tiene este sistema, desde apagados automáticos de luces cuando no hay nadie en la casa, climatización que responde de la misma manera, cortinas que bajan solas para reducir el ingreso de sol y la comodidad de no tener que recorrer toda la vivienda para apagar las luces por la noche. Eso sí, aclara que la domótica no debería imponerse: “Es una decisión personal y hay clientes que directamente prefieren prescindir de ella”, advierte.

En cuanto a los costos, asegura que un proyecto que incluya domótica (control de iluminación, climatización y audio, con sus respectivas teclas), red de datos y provisión de audio con parlantería ronda, en promedio, los US$100 por metro cuadrado , para una casa tipo de 300 m². Pero aclara que conviene separar tres presupuestos: la domótica en sí, el cableado estructurado de red y el sistema de audio multiroom, ya que no todos los clientes quieren contratar los tres servicios juntos.

Para Ignacio Minuto, director de Euromaglia, en lo que se refiere a casas inteligentes el concepto evolucionó y ya no alcanza con programar dispositivos aislados, sino que se busca una experiencia habitacional integral que responda en tiempo real a necesidades de confort, salud, eficiencia energética y diseño.

Minuto asegura que hoy se manejan cuatro grandes pilares:

-Seguridad y accesos (cámaras, cerraduras biométricas, alarmas predictivas)

-Gestión energética (climatización e iluminación automatizadas)

-Entretenimiento (audio, video y pantallas multisala)

Por último, enumera el “Wellness tech”, el segmento de mayor crecimiento del sector. Según Minuto, el baño se convirtió en el epicentro de esta tendencia, con inodoros y duchas inteligentes que incorporan funciones de higiene, climatización personalizada y cromoterapia.

En cuanto a los sistemas más utilizados para automatizar un hogar, Minuto identifica dos grandes tecnologías: los sistemas cableados, como KNX o Lutron, son ideales para construcciones desde cero o remodelaciones totales, ya que la conexión física de los componentes ofrece estabilidad y una robustez inmune a interferencias. En tanto que los sistemas inalámbricos, basados en Wi-Fi, Zigbee o Z-Wave, son hoy los más elegidos por su flexibilidad: permiten equipar la casa de forma modular y gradual, sin romper paredes.

Y asegura que cualquier propiedad, sin importar su antigüedad o estructura, puede transformarse en una casa inteligente.

En cuanto a los beneficios de la domótica, considera que se logra una personalización extrema de las rutinas del hogar: u na ducha se activa a la temperatura preferida, un inodoro que auto-climatiza su asiento, se consigue eficiencia en el consumo de agua y energía, el monitoreo remoto en tiempo real que aporta tranquilidad, y una mayor higiene gracias a tecnologías “touchless” y sistemas de autolimpieza.

Sobre los costos, Minuto explica que domotizar una casa de 50 m² puede ir desde $1.500.000 en un sistema básico hasta más de $20.000.000 en una versión avanzada o premium. En el caso puntual del baño inteligente, mencionan inodoros desde $940.000, duchas desde $300.000 e hidromasajes desde $4.410.000.

Los proyectos de domótica son cada vez más elegidos, pero su éxito depende de que el sistema sea simple y pensado a medida de cada casa.

Fuente: La Nación