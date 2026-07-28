Camina 6 km en subida y cruza un arroyo haciendo equilibrio sobre un tronco para llegar a la escuela

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Antonela Carvallo tiene 12 años y vive en una zona rural de El Soberbio, Misiones, donde cada jornada escolar representa un verdadero desafío.





Para llegar a la escuela debe caminar unos 6 kilómetros en subida y cruzar un arroyo haciendo equilibrio sobre un tronco. Cuando llueve y el agua crece, el paso queda intransitable y no puede asistir a clases.





Su mayor sueño es convertirse en doctora. Sin embargo, la falta de un establecimiento secundario cercano pone en riesgo su continuidad educativa. La adolescente teme que su futuro sea similar al de su hermana mayor, quien debió dejar de estudiar para ayudar a su familia en las tareas de la chacra.





Quienes deseen colaborar para que Antonela pueda continuar la secundaria y acceder a una computadora pueden realizar una donación al alias CONCIENCIADONACION o comunicarse con Maira Rodríguez Quevedo, de la Asociación Conciencia, al +54 9 11 3655-6451.





La iniciativa forma parte de Hambre de Futuro, un proyecto periodístico de la Fundación La Nación que busca mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes de comunidades vulnerables.