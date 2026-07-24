Buscan desesperadamente a un hombre que tomó un micro a Córdoba y desapareció

NACIONALES





















Se lleva a cabo un operativo de búsqueda de un hombre de 38 años, que el lunes se subió a un micro en la ciudad rionegrina de Cipolletti hacia Córdoba pero nunca llegó a su destino.

Luis Daniel Gregori abordó a un ómnibus el lunes pasado pero no hay registros de su arribo a la capital cordobesa por lo que se activó un protocolo de búsqueda de manera inmediata ya que el hombre padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos.

De acuerdo con el alerta de la policía rionegrina, Gregori es de tez blanca, ojos marrones, pelo castaño, bigote, usa anteojos y mide 1,90 de estatura.

La última vez que fue visto vestía una campera de neoprene azul (con una franja naranja), pantalón de jean y zapatillas azules.

La policía indicó que por cualquier información sobre su paradero hay que comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana o contactarse con el Destacamento Número 114, del barrio Manzanar, en Cipolletti.

Pedido de la familia

Sus familiares destacaron la urgencia para hallarlo ya que el hombre padece esquizofrenia paranoide y tiene brotes psicóticos por lo que requiere atención médica.