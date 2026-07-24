Alerta en San Isidro por una ballena que quedó varada en pleno Río de la Plata

En la costanera de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense, se encendieron todas las alarmas este viernes por la tarde tras el hallazgo de una ballena varada en plenas aguas del Río de la Plata. Se trata de un ejemplar de ballena sei , una especie que habita en el Mar Argentino, que está siendo asistido por personal de la Prefectura Naval Argentina y la Fundación Temaikèn, que intentan rescatar al animal y poder devolverlo a su hábitat.

El hallazgo ocurrió este viernes por la tarde en la zona costanera del partido de San Isidro, donde se avistó una ballena sei varada. Luego intervino personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que acudió hasta la posición en que fue encontrada la ballena.

Más adelante lo hizo personal de la Fundación Temaikèn, que constató que el animal estaba con vida. Estiman que había quedada varado el jueves.

Desde entonces, equipos de ambas instituciones asisten a la ballena in situ. Le arrojan agua para mantenerla húmeda y reducir el estrés , a la espera de poder rescatarla de su varamiento y, en una etapa posterior, trasladarla hacia su zona de hábitat.

La posibilidad de rescatarla, según consignaron los especialistas en el lugar, dependerá de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar. El lugar del hallazgo, frente a las costas sanisidrenses, presenta grandes variaciones de marea y numerosos bancos de arena, lo que hace que la navegación resulte compleja.

Según consignaron los especialistas, el objetivo del operativo es aprovechar el aumento del nivel del agua para poder desencallarla y luego guiarla hacia aguas más profundos, desde las que pueda regresar al Río de la Plata exterior, y luego al mar.

No obstante, la situación es crítica: es un ejemplar de una especie de gran tamaño que soporta todo su peso sobre el vientre, lo que compromete el funcionamiento de sus órganos.

La ballena sei, Balaenoptera borealis, se trata de una especie presente en casi todos los océanos y mares del mundo, a excepción de las aguas glaciares y las del Océano Índico.

En el Atlántico sur es común ver manadas de ballenas sei en las aguas del Mar Argentino, y en esta época del año es común que migren hacia aguas más cálidas, como las de las costas brasileñas. También hubo casos de avistaje en el Río de la Plata documentados por los especialistas.

Fuente: Clarín