Abusó de sus dos hijas, quedó en libertad por un error judicial y ahora lo vuelven a detener por violar la perimetral

Esteban Delgado (51) está acusado de abuso sexual de dos de sus hijas , en San Lorenzo, Santa Fe. De Sofía y de L.. Afronta una pena de 18 años de cárcel y tenía prisión preventiva desde diciembre de 2024. Pero, un error judicial le permitió la liberación el 3 de julio pasado. Ahora, lo volvieron a detener por incumplir reglas de conducta: violó la prohibición de acercamiento que tenía con las víctimas.

La liberación de Delgado fue por un grosero error judicial. La fiscalía olvidó extender el plazo de la cautelar que tenía impuesta , y su defensa reclamó su libertad. Según publicó el sitio Rosario 3 , fuentes judiciales confirmaron que el error administrativo se produjo en medio de una reorganización interna de la Fiscalía, que derivó en el traspaso del expediente del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero a Javier Paz.

Cuando Delgado fue imputado, se había fijado la prisión preventiva hasta diciembre de este año. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones redujo el plazo a junio. Y, por una falla en la notificación a los fiscales , el plazo venció sin que nadie solicitara la extensión, lo que permitió a la defensa pedir la libertad del acusado. Excarcelación que dispuso el el juez Ariel Cattáneo.

La polémica que se generó en Santa Fe por la liberación de Delgado llevó a la Fiscalía Regional 2 a iniciar una investigación interna para determinar el porqué no se había presentado el pedido de prórroga de la prisión preventiva.

Ahora, a 20 días de haber recuperado su libertad, volvieron a detener a Delgado: se mudó a menos de 300 metros donde viven L. y sus hermanos. Rompió la perimetral que tenía impuesta con una de sus hijas y fue denunciado.

El fiscal Javier Paz solicitó la detención de Delgado tras la denuncia presentada por desobedecer las reglas de conducta impuestas por el Juzgado de Familia. "Mi cliente no tiene que estar pasando por esto. Es una falla inaceptable del sistema", se quejó Gabriel Filippini, abogado querellante y representante de la familia de Sofía.

Delgado está acusado de abusar sexualmente de Sofía, desde los 10 hasta los 13 años, en un número indeterminado de veces; y de su otra hija, L. desde los 9 hasta los 13 años. Las jóvenes víctimas, habían denunciado a su padre durante el 2022 y se mudaron a otra casa junto con su hermana mayor y otro hermano.

Delgado está acusado por abuso sexual gravemente ultrajante . El caso se considera doblemente agravado porque convivía con sus hijas cuando aún no eran mayores de edad. También se le atribuyeron el delito de corrupción de menores en concurso ideal.

Sin embargo, esta información se hizo pública durante la desaparición de Sofía, quien fue vista por última vez el 30 de octubre de 2024 y hallada muerta el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone.

El caso tomó mucha notoriedad porque Sofía Delgado (20) fue brutalmente asesinada el 30 de octubre de 2024, en Puerto San Martín. El femicidio, tuvo en su momento una exhaustiva investigación que derivó en una nueva instancia judicial al quedar su padre en el foco del caso: fue detenido en diciembre de ese año acusado de violar en reiteradas ocasiones tanto a la víctima fatal como a su hermana mayor.

El cuerpo de Sofía fue encontrado dos semanas después de su desaparición, dentro de una bolsa, en un zanjón cercano al Camino de la Cremería, en Ricardone.

Por el femicidio, están imputados tres hombres: Alejandro José Bevilacqua con quien Sofía había mantenido una relación, Eduardo Andrés Mordini y Brian Ezequiel Baumann.

Además, Natalia Palavecino y Miranda Leguizamón, pareja de Bevilacqua al momento de su detención, fueron imputadas por encubrimiento agravado, acusadas de haber ayudado a ocultar pruebas y manipular el vehículo utilizado en el femicidio.

Fuente: Clarín