“Abrí o te mato”: amenazaron con una escopeta a una empleada, desvalijaron el kiosco y escaparon

Delincuentes amenazaron a una kiosquera con una escopeta y le desvalijaron el local . El hecho ocurrió en San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza y todo quedó registrado en la cámara de seguridad instalada en la vereda del comercio.

Los ladrones era tres, iban con el rostro cubierto y uno de ellos portaba un arma larga con el que apuntó directamente a la mujer que atendía el lugar. “Abrí o te mato” , le dijo para obligarla a destrabar la puerta y dejarlos entrar.

Luego, apareció en escena un cuarto cómplice que manejaba el auto en el que, posteriormente, se dieron a la fuga. Todo pasó en un comercio ubicado en Figueroa Alcorta al 4300, en el barrio residencial Villa Constructora.

Se trata de un kiosco que, según indicaron los vecinos, suele permanecer abierto hasta altas horas de la noche y los delincuentes aprovecharon eso para llevar adelante el ataque.

En las imágenes obtenidas por eltrece se observa la secuencia completa. Los ladrones se amontonan en la ventana por la que atendía la kiosquera. Uno de ellos la apunta y la obliga a dejarlos pasar .

Una vez adentro, empezaron a llevarse mercadería. Fueron y vinieron varias veces del auto al local con packs enteros de productos . “Las galletitas, las galletitas”, se los escucha decir en el video. El robo duró unos dos minutos.

Finalmente, se dieron a la fuga con los elementos robados y, hasta el momento, se encuentran prófugos de la Justicia . Los videos fueron aportados a las autoridades, quienes trabajan intensamente para dar con el paradero de los responsable del violento ataque.

Fuente: TN