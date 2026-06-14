Video: una mujer sufrió acoso en un kiosco de La Plata y tuvo que huir de un hombre que intentó besarla

Una empleada fue víctima de acoso en un kiosco de la ciudad bonaerense en La Plata y tuvo que huir del negocio. Todo el ataque fue filmado por una de las cámaras de seguridad.

Todo ocurrió alrededor de las 16:40 del sábado en un local ubicado en la esquina 4 y 59 . De acuerdo a las imágenes, que se viralizaron en las últimas horas, el hombre se acercó a la joven e intentó sujetarla para besarla sin su consentimiento , pero ella logró esquivarlo y alejarse.

Por un instante, el presunto agresor la miró y le dijo algo que no fue captado por la cámara. La mujer pasó rápido junto al hombre, lo empujó con un brazo y huyó.

A pesar del video viral, las autoridades no han recibido una denuncia formal por este hecho, informó El Día . Además, se desconocen los detalles sobre la relación y la identidad de los involucrados, así como lo que ocurrió antes del momento que quedó grabado.

En marzo de este año, una nena fue víctima de una situación similar en una panadería del partido bonaerense de Merlo. Ocurrió el 27 de marzo, pero el hombre fue capturado el martes 31.

Fuentes policiales indicaron que el acusado es Leonardo Fabio Jarzynski, de 38 años. Según la reconstrucción, él se acercó a una nena de 7 años dentro del local y le dirigió comentarios de contenido sospechoso. La situación fue advertida por la mujer que atendía, que intervino y expulsó al hombre del lugar , informó NA .

Pero antes de irse, el acusado se detuvo afuera del local, se bajó los pantalones y mostró sus partes íntimas a una mujer que pasaba por la calle. Después del ataque, la policía inició una búsqueda exhaustiva en la zona y logró detener al sospechoso en su domicilio, ubicado en Camino de la Rivera 752, en la intersección con Bilbao.

El hombre vivía en condiciones infrahumanas . Por orden del Ministerio Público Fiscal, se le realizó una evaluación psiquiátrica que determinó que estaba ubicado en tiempo y espacio y comprendía la gravedad de sus actos.

La causa quedó a cargo de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo y la UFI N° 4 de Morón.

Fuente: TN