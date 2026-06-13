Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping

Una joven de 21 años murió este sábado después de haber sido lanzada sin cuerdas durante un salto de bungee jumping de 40 metros en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo.

La joven fue identificada Maria Eduarda Rodrigues de Freitas , de 21 años.

Según las investigaciones preliminares, los empleados de la empresa a cargo de ese atractivo turístico olvidaron sujetar las cuerdas de seguridad en el equipo de la joven antes de lanzarla desde el Ponte do Esqueleto , consignó el medio brasilero O Globo .

De hecho, en los primeros videos que circularon se ve una cuerda sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la arrojaran al vacío.

Las imágenes que circularon por redes sociales mostraron el momento en que tres hombres cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la lanzan al vacío.

Una cuerda se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar “¡La cuerda! ¡La cuerda” .

La Policía Militar informó que dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque fueron localizados con la ayuda de un helicóptero.

En total, seis personas resultaron arrestadas en relación con el incidente.

El prometido de la joven, que estaba en el lugar de los hechos, debió ser trasladado a urgencias por una indisposición. El caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, residente de Jandira, en el Gran San Paulo, se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva.

Compartía con frecuencia en redes sociales momentos de su vida cotidiana, así como publicaciones relacionadas con la actividad física, la naturaleza y el bienestar.

Pero horas después de su muerte, su perfil de Instagram fue eliminado, consignó O Globo .

Fuente: La Nación