Una chica de 23 años terminó en terapia intensiva tras ser golpeada por otra joven a la salida de un boliche de Entre Ríos

Una chica de 23 años quedó internada en terapia intensiva tras sufrir una brutal golpiza a la salida de un boliche en la provincia de Entre Ríos . La víctima sufrió un traumatismo cráneo encefálico debido a la violencia de los golpes que recibió.

Un video que registró el final del ataque se viralizó en las últimas horas. En la filmación, se puede ver cómo otra joven sostiene del cuello a la chica, que yace en el piso . Cuando finalmente logran sacársela de encima, tras varios intentos, la chica queda tirada sin reacción .

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado cerca de la plaza central de la localidad de San José, ubicada a pocos kilómetros de Colón. Aparentemente, las dos jóvenes habían tenido un altercado dentro de un local bailable y fueron separadas por el personal de seguridad.

En el exterior, el conflicto continuó y escaló el nivel de violencia. Según informó Uno de Entre Ríos, los motivos del ataque aún están siendo investigados.

La falta de reacción de la chica acatada encendió las alertas y quedó internada en terapia intensiva en un centro de salud de Colón. Su padre informó que en las últimas hora despertó, por lo que su testimonio será clave para determinar por qué atacada, quién es la agresora que se ve en el video y si actuó sola o hubo otras personas implicadas.

Un joven fue atropellado en Mar del Plata en medio de una discusión en plena calle , cuando uno de los involucrados en la pelea lo empujó hacia atrás y un auto que pasaba por el lugar lo atropelló.

El episodio se registró a la salida de los boliches en Playa Grande, uno de los puntos con mayor movimiento nocturno de la ciudad. Allí, un grupo de jóvenes protagonizaba un altercado en la vía pública que fue escalando hasta derivar en una agresión física.

Según una versión de los hechos reflejada por la web local 0223, la víctima había intervenido en una situación previa que involucraba a un cuidacoches y a otro joven. Todo se habría iniciado cuando el hombre en situación de calle le pidió un cigarrillo, a lo que accedió, pero minutos después otra persona comenzó a increparlo.

En ese contexto, el joven intentó mediar para frenar la discusión, pero la tensión no bajó. Según los testimonios, el agresor reaccionó con mayor violencia y comenzó a exigirle disculpas sin que existiera un motivo claro.

El cruce se volvió cada vez más intenso hasta que el atacante se acercó a la víctima y, tras un intercambio cara a cara, le dio un golpe. Como consecuencia de ese impacto, el chico atacado perdió estabilidad y fue desplazado hacia atrás justo en el momento en que un Peugeot 308 circulaba por la calle Victoria Ocampo. El vehículo lo embistió, haciendo que su cuerpo golpeara contra el parabrisas antes de caer a un costado.

Fuente: Clarín