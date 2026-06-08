Un jubilado denunció una presunta estafa tras invertir más de $14 millones a través de una publicación en Facebook

MADARIAGA

Un vecino denunció haber sido víctima de una presunta estafa informática luego de responder a una publicidad de inversiones que encontró en Facebook y que prometía importantes ganancias económicas.





Según consta en la denuncia, el hecho se inició el pasado 24 de marzo cuando observó un anuncio de una firma denominada “Profit Inversiones SICAV S.A.”. Tras solicitar más información, aportó sus datos personales y comenzó a mantener contacto mediante WhatsApp con una mujer que se presentó como asesora del proceso de inversión.





De acuerdo con el relato, posteriormente recibió llamadas telefónicas en las que le indicaron descargar la aplicación Ripio, una billetera virtual, donde cargó sus datos personales, escaneó su rostro y vinculó una cuenta bancaria.





El denunciante aseguró que depositó en la plataforma el dinero correspondiente a su jubilación y fondos provenientes de la venta de un vehículo. Según manifestó, llegó a transferir un total de aproximadamente $14 millones para realizar inversiones que eran administradas mediante indicaciones telefónicas.





Con el paso del tiempo, afirmó que desde el mismo número de contacto comenzaron a exigirle un nuevo pago de $7 millones para poder retirar las ganancias acumuladas. Según le informaron, el capital invertido habría alcanzado un valor cercano a los $35 millones.





Sin embargo, al verificar la aplicación, constató que ya no figuraban fondos disponibles en la cuenta. Ante esta situación, presentó la denuncia y entregó documentación vinculada a los movimientos bancarios para ser incorporada a la investigación.





El caso es investigado como una presunta defraudación informática y quedó en manos de la Justicia, que buscará determinar el destino del dinero y la identidad de las personas involucradas en la maniobra denunciada.