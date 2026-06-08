Trágico accidente múltiple en la Ruta 12: hay cuatro muertos y varios heridos

Un violento choque sobre la Ruta Nacional 12, en el que estuvieron involucrados dos autos y una camioneta, dejó el trágico saldo de cuatro personas muertas y cinco heridos, uno de ellos en grave estado.

El accidente ocurrió este lunes cerca de las 8.30 en el kilómetro 98, cerca del puente Zárate-Brazo Largo, a la altura de Isla Talavera.

Por el trágico choque, el tránsito con sentido a la Ciudad de Buenos Aires se encuentra cortado ; mientras que el carril que va a Entre Ríos está habilitado para tránsito lento.

Las autoridades indicaron que las demoras para circular en la zona se extenderán hasta que terminen las pericias.

De acuerdo a medios locales, el accidente ocurrió cuando el asfalto estaba mojado y la visibilidad reducida por la lluvia que cayó este lunes durante gran parte del día.

Según el medio local R2820, entre los heridos hay una persona en grave estado que fue trasladada de urgencia al Hospital de Zárate.

Además, precisaron que personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de Bomberos de Campana trabajaron en el luga para remover los cuerpos de las personas fallecidas.

Elonce indicó que el choque múltiple provocó el vuelvo de la camioneta, donde viajaban las cuatro víctimas fatales.

Ahora los investigadores intentan identificar a las víctimas y determinar cómo se produjo el fatal choque.

Fuente: Clarín