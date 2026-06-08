“Tomé una copa de vino nomás”: estaba inhabilitado para manejar por alcoholemia y lo detuvieron con 2,13 gramos de alcohol en sangre

Un conductor alcoholizado fue detenido durante un operativo conjunto de la Policía Bonaerense, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y AUBASA. El hombre, que no tenía registro, se excusó y sostuvo que solamente había tomado "una copita" durante la cena. Sin embargo, cuando le hicieron el control correspondiente, el alcoholímetro indicó que tenía 2,13 gramos por litro de alcohol en sangre. Y, al verificar sus antecedentes, los agentes descubrieron que estaba inhabilitado para conducir desde marzo, ya que había dado positivo en otro control.

Según indicaron fuentes oficiales, el hombre, un vecino de La Plata de 35 años, fue detenido durante un control vehicular realizado en la madrugada del sábado, mientras manejaba una camioneta Peugeot Partner gris en la bajada de la autopista La Plata - Buenos Aires.

Al realizarle el control de alcoholemia, tuvo algunos problemas para soplar en el aparato. "Tomé una copita de vino nomás cuando fuimos a comer" , se lo escucha decir en el video registrado por las cámaras corporales de los agentes que participaron del operativo.

Tras conocerse el resultado del test -que arrojó que el hombre llevaba 2.13 gramos de alcohol en sangre -, se puede escuchar a uno de los agentes, que exclama incrédulo: "¿2,13 un vaso de vino?". El conductor se intentó defender: "Nosotros tuvimos que salir a comer... Salimos a comer, por eso me parecía raro"

En el marco del operativo, los agentes de la Subsecretaria de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte también le solicitaron al conductor su licencia de conducir. Aunque en un principio el hombre dijo tener la licencia en su teléfono, finalmente se descubrió que estaba inhabilitado para manejar desde el 14 de marzo pasado debido a que había dado positivo en otro control de alcoholemia y que todavía le quedaban 18 meses de sanción.

AUBASA, la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial destacaron que el caso constituye una falta grave ya que, en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de alcohol cero al volante.

Desde la cartera provincial advirtieron además sobre la gravedad la conducta, especialmente en el transporte de cargas, y remarcaron que “no hay excusas al volante” ya que "el alcohol, en cualquier circunstancia, pone en riesgo vidas".

Fuente: Clarín