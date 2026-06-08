Susto en La Rural: se incendió una cocina y más de 60 personas se autoevacuaron

Un incendio en el subsuelo del predio de La Rural , en el barrio porteño de Palermo , provocó esta tarde la autoevacuación de más de 60 personas, según informaron fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas (NA) . El foco ígneo se originó en un ambiente destinado a cocina y fue controlado por Bomberos de la Ciudad , sin que se registraran heridos entre los presentes.

El episodio se produjo este lunes 8 de junio. De acuerdo con lo consignado por allegados al operativo, la evacuación se desarrolló en orden y la totalidad de los presentes abandonó el lugar sin inconvenientes. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió en el predio a tres mujeres por inhalación de humo, aunque ninguna de ellas requirió traslado a un centro asistencial.

Las imágenes registradas en el lugar muestran a bomberos y personal policial revisando las instalaciones junto a lo que parecen ser planos de la construcción, en lo que se interpretó como una verificación del estado estructural del edificio.

Al fondo del video se distingue humo todavía presente, y quien grababa tosía mientras captaba la escena. Entre el personal visible dentro del predio se contaban más de diez personas con delantal, camisa y corbata, con aspecto de ser mozos o trabajadores de servicio del lugar. Mangueras desplegadas y una autobomba completaban el panorama operativo. El episodio resultó afortunadamente menor.

Desde el exterior del predio podía observarse la avenida Libertador y, a lo lejos, parte del palacio que alberga la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

La Rural, cuyo acceso principal se ubica sobre la avenida Santa Fe frente a la plaza Italia, es uno de los espacios de mayor convocatoria de la ciudad. El predio alberga a lo largo del año muestras de alcance nacional e internacional, entre ellas la Feria del Libro, la Exposición Rural —el encuentro agropecuario más tradicional del país— y la Feria Internacional de Turismo, entre otras.

En su sitio, La Rural resalta el hecho de ser el principal predio ferial del país y de América Latina , con 300 eventos al año y más de 4 millones de visitantes, en una superficie de más de 12 hectáreas ubicada en Palermo , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

De acuerdo con la reseña institucional del predio, el espacio se originó a partir de la creación de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1866 , con la misión de impulsar y promover temas vinculados al agro y la ganadería.

Según ese mismo texto, en 1875 el Estado cedió 12 hectáreas en Palermo, delimitadas por las actuales Av. Santa Fe, Fray Justo Santa María de Oro, Av. Cerviño y Av. Sarmiento.

La historia también señala que, tras la celebración de la 3° Exposición Nacional de Ganadería, el predio se consolidó como un punto de referencia del sector agropecuario y dio inicio a una tradición anual que reunió a productores, criadores, empresas y público de todo el país.

En esa muestra, siempre según la reseña institucional, se exhibían razas de ganado y se promovía el intercambio de conocimientos, tecnologías y técnicas agropecuarias, con una expansión posterior que incorporó maquinaria agrícola, herramientas y espacios de educación y formación.

Fuente: Infobae