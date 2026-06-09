Subtes: terminó la medida de fuerza en la estación Federico Lacroze de la línea B por reclamos salariales

Los molinetes en la estación Federico Lacroze de la línea B de subte fueron liberados este martes entre las 7 y las 8, por reclamos salariales de los trabajadores.

La medida fue anunciada por los metrodelegados a través de un comunicado en el que explicaron que la protesta fue impulsada por “los descuentos compulsivos salariales” aplicados por Emova.

“Esta medida de autodefensa es la respuesta a la actitud ilegal de la empresa concesionaria EMOVA que en forma injustificada e ilegal realiza descuentos compulsivos de salario a trabajadores y representantes gremiales de la AGTSyP”, indicaron.

Según denunciaron en el comunicado, la empresa “ intenta utilizar estos descuentos como extorsión buscando acallar nuestras denuncias de las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.

Los metrodelegados informaron que presentaron un requerimiento ante la Sala IX del Juzgado N.° 73 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para defender el salario de los afectados.

A raíz de este reclamo, se dictó una medida cautelar que ordenó a Emova “cesar en los descuentos de salarios a los actores identificados en el considerando que no se corresponda, estricta y acreditadamente, con causas objetivas que los sustenten con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho de huelga ”.

Emova informa, ante la medida anunciada en estación Lacroze por parte de un grupo de delegados de la Línea B para este martes a las 7 hs, que estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna . La compañía abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos días en los que las personas no prestaron los servicios correspondientes.

Fuente: TN