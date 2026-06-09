Sigue la tensión por los pliegos del Senado: cruces y acusaciones en la audiencia del juez que le levantó el freno a la Reforma Laboral

Tras la aprobación, en medio de la polémica, del pliego de la jueza Verónica Michelli, el Senado retomó las audiencias para designar a siete magistrados. La jornada estuvo marcada por fuertes cruces y acusaciones en torno a la extensión por cinco años en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Víctor Pesino, quien fue impugnado por la CGT, por haber firmado el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la resolución que dispuso la intervención de la UOM.

"¿Sabe que en Tribunales a usted y su colega se los nombra como Bonnie y Clyde?", fue una de las preguntas que le hizo el senador peronista Mariano Recalde, tras consultarle si había recibido dinero a cambio de sentencias.

Recalde, abogado laboralista, fue el encargado de la primera tanda de preguntas que llevaron más de una hora y media, solo con Pesino.

Como manda la Constitución, si un magistrado quiere seguir en su cargo cuando cumple 75 años necesita que el Presidente reenvíe su pliego y que el Senado se lo apruebe. Pesino cumple 75 años el 27 de julio. Necesita que la Cámara Alta sesione antes del receso invernal.

Una de las preguntas repetidas fue por qué el presidente Javier Milei mandó su pliego al día siguiente de que él firmara el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía la Reforma Laboral.

Pesino detalló: "Yo solicité en agosto de 2025 la prórroga (del mandato). En noviembre me citó (el entonces secretario de Justicia, Sebastián) Amerio. Tuvimos una primera entrevista, me volvió a citar pero me atendió su asesor porque él tenia que ir a la Rosada". Y siguió: "Asumió un nuevo ministro de Justicia en el ámbito de todos los nombramientos y me informó, el 7 de abril, que iba a dar comienzo al trámite de mi nuevo nombramiento. El 13 recibí un correo electrónico en el que me informaban del ministerio que el día 24 se iba a publicar el edicto".

En esa línea concluyó: "No fue al día siguiente porque venía marchando desde antes. Fue simplemente una coincidencia de fecha".

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich intervino para denunciar "acoso" hacia el magistrado.

"Una cosa es una audiencia; otra es hablar de rumores, de cómo le dicen y preguntas que nada tienen que ver con el mérito. Acá lo que pasa es que el doctor Pesino tomó una decisión que es ratificar que las leyes que este Congreso vota se respetan", lanzó.

Y luego embistió contra los que critican la intervención de la UOM. "Un sindicato con altos riesgos de corrupción, sus acciones son sostenidas por la corporación de la industria del juicio, la que perdió con esta nueva ley laboral"

Más tarde, el también senador peronista Eduardo "Wado" de Pedro, inquirió: "La pregunta entonces sería: ¿Por qué el 23 de abril resolvió en una causa que responde al Estado Nacional y qué lo llevó a concluir que no existía conflicto de intereses?

"El 23 dictamos porque ese día había acontecido la integración de la sala, nada más", respondió Pesino.

Enojado, Wado retrucó: "No voy a preguntar más nada porque esto es una farsa. Usted nos dice que conoce a nadie, que no hace política, que no charlaron sobre lo que el Gobierno quiere, pero después pasa lo que usted quiere. En sectores del poder judicial hay olor a podrido y lo saben todos"

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín