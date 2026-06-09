Secar las cáscaras de cítricos al sol: para qué sirve y por qué recomiendan no meterlas en el horno

Las cáscaras de cítricos suelen ser desechadas después de consumir la fruta, pero esto puede ser un gran error, ya que tiene varios usos para la casa. Pero para que sus propiedades hagan efecto, hay que secarlas al sol .

Se recomienda esto y no hacerlo al horno , ya que de esta manera puede perder algunas de sus propiedades por el efecto que genera el calor. Las cáscaras pueden servir para usarse en la cocina o el jardín.

Los trucos caseros para la cocina o el jardín son cada vez más comunes, sobre todo los que implican no desperdiciar ningún elemento que se pueda reutilizar para otro propósito, como es el caso de las cáscaras de cítricos, que, en lugar de tirarlas, se puede realizar un proceso sencillo para aprovechar sus propiedades.

Si se guardan varias cáscaras de naranja, lo mejor es dejarlas secar al sol de forma natural por unos cuatro días , hasta que lleguen al punto exacto para reutilizarlas. No debe hacerse en el horno, ya que el calor del aparato podría hacer que pierda sus propiedades beneficiosas.

Una vez que están secas, las tomamos y las metemos a la licuadora . Se deben juntar varias para que valga la pena hacer el proceso. Se trituran hasta que queda un polvo, que se podrá utilizar tanto en la cocina como en el jardín.

En la cocina, será clave este polvo de cáscaras de naranja para hacer postres y otras recetas, ya que contiene mucha fibra, vitamina A y C y minerales como el hierro y el potasio, que pueden ser muy necesarios para el organismo.

Otro uso que se le puede dar al polvo tiene que ver con la jardinería, porque estas mismas propiedades que mencionamos anteriormente, también pueden ser útiles para las plantas. Las cáscaras de naranja pueden funcionar como un buen fertilizante natural , y evitar el uso de productos químicos.

Más allá de este uso que se le puede dar al triturar las cáscaras de naranja en una licuadora y agregarlas en diferentes recetas o en la tierra para las plantas, hay otros trucos caseros que se fueron haciendo tendencia para no desperdiciarlas luego de comerlas y darles un uso práctico.

Lee también: Colgar cáscaras de naranja en la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Uno de estos es mezclarlas con café usado , y poner ambos ingredientes a hervir en una olla por veinte minutos. El vapor que se genera aromatizará el ambiente, y tapando los malos olores. También se puede poner en pulverizadores para utilizar en el largo plazo. Si se suma este truco a una limpieza profunda, el hogar queda en perfectas condiciones.

Otra forma de utilizar las cáscaras de naranja luego de comerlas es ponerlas en un recipiente junto con agua y vinagre. Esta mezcla líquida tiene varias propiedades que pueden funcionar para limpiar superficies y aromatizarlas.

Aunque su uso por excelencia tiene que ver con ahuyentar ciertas plagas de insectos como pueden ser las hormigas, moscas o mosquitos. Esto se debe al fuerte aroma del vinagre, que se potencia al mezclarse con cítricos y aleja a los invasores.

Por último, poner un plato con cáscaras de naranja en la mesa de luz también puede ser un gran truco para ayudar en el día a día. Esto porque su presencia aromatiza el ambiente y permite que se genere una sensación de calma, lo que puede relajar a una persona, mejorando el descanso.

Todos estos trucos tienen la particularidad de aprovechar un elemento que en la mayoría de los casos se desperdicia, además de fomentar el ahorro con respecto a ciertos productos que compramos para estas tareas.

Fuente: TN