Se conoció otro video del hombre que se tiró a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Tras la viralización del video que mostraba cómo un turista brasileño se arrojaba a las Cataratas del Iguazú durante un paseo para recuperar su celular, este lunes se conocieron nuevas imágenes del peligroso episodio ocurrido en el parque nacional.

Las primeras grabaciones habían circulado el domingo y mostraban al hombre vestido con remera blanca mientras bajaba de la pasarela que conduce a los saltos de agua en el lado brasileño del Parque Nacional Iguazú .

Tras una breve maniobra , se lo veía recuperar su teléfono y volver a trepar para seguir con el recorrido, frente a la mirada del resto de las personas que no salían de su asombro por lo que habían visto.

En el nuevo video se ve la misma secuencia, pero desde otro ángulo que logra captar la totalidad de la escena , en la que se ve claramente al hombre mientras se descuelga de la pasarela y queda cubierto hasta las rodillas por la fuerte corriente de agua mientras el resto de los visitantes se aglomeran atónitos contra el barandal.

Tras recuperar el dispositivo el turista trepa para volver a la pasarela y, según testimonios, seguir paseando.

La situación había sido atendida en el momento por los bomberos civiles que trabajan de manera permanente en el lugar realizando tareas de monitoreo en senderos y en la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo.

La administración del Parque Nacional de Iguazú declaró que el hombre fue advertido inmediatamente después del incidente y que permaneció acompañado durante el resto de la visita.

El hecho no se dio en un segmento del trayecto alejado de las grandes e impactantes caídas de agua, que también son parte de la atracción turística, sino que fue en la zona donde los visitantes deben estar más atentos a sus pasos.

No trascendió información respecto a si el turista se lastimó o solicitó atención médica tras la arriesgada maniobra.

En un comunicado, el Parque Nacional recordó que e stá prohibido hacer lo que hizo el hombre, es decir, cruzar las barreras instaladas a lo largo de los senderos, incluso cuando se trate de recuperar objetos perdidos o de obtener fotografías más cercanas de las cataratas.

“La superación de las barreras de seguridad está expresamente prohibida”, dice el texto.

Señalaron además que el parque cuenta con equipos especializados para orientar a los visitantes y explicaron que, en caso de que teléfonos celulares, cámaras u otros objetos personales caigan en áreas de difícil acceso, los visitantes deben informar de inmediato a los equipos de asistencia.

Fuente: Clarín