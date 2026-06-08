Scaloni se refirió a su relación con Messi y a una publicación que causó su enojo: “No me gustó, me jodió”

Lionel Scaloni escribe la cuenta regresiva: sabe que las próximas horas serán determinantes para dar a conocer la lista definitiva de cara al Mundial, que empieza este jueves. La salida de Leonardo Balerdi (y las hipótesis de su reemplazo), la situación de otros lesionados y un panorama general, fueron los tópicos principales de la charla habitual del entrenador con los medios. Sin embargo, surgió un inesperado caso. “El caso Messi” .

“El otro día me preguntaron en cuanto a él, a su presencia en el Mundial y targiversaron la respuesta en los medios de afuera. En un medio en particular. Y hasta le preguntaron al técnico de Portugal si hacía lo mismo con Cristiano y después, lógicamente dijo que el equipo lo arma él. Me pareció de mal gusto lo que escribieron. No me gustó, me jodió. Si lo pueden sacar ese artículo, me harían un gran favor. Messi no arma el equipo... no voy a hacer algo que no quiera, pero el equipo lo armo yo “, sostuvo, ante una pregunta puntual por la relación que mantiene con Leo.

La Argentina (seguramente, con Messi) jugará este martes, a las 22, con Islandia, en el último ensayo con la mira en la Copa del Mundo, días después del triunfo por 2 a 0 sobre Honduras. “Está todo el mundo esperando que juegue. Ojalá que esté bien, siempre quiero que juegue. No voy a ser yo el que no lo haga jugar, con todas las consecuencias que esto tenga ”, asumió.

¿Qué había dicho el DT el otro día? La consulta había sido por su presencia en el Mundial. Tiempo atrás, Leo había dicho que iba a hacer un anuncio en febrero, cuando volvió a las prácticas en Inter Miami . Pero no lo hizo. “Simplemente le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar la lista a ver si estaba convocado. Y le dije: ‘Estás convocado’. Todos esperábamos que hiciera un anuncio y al final hizo lo que hace cualquier jugador: esperar a que el entrenador convoque. A mí eso me dio una tranquilidad enorme cuando me dijo que no iba a hacer ningún anuncio e iba a esperar a la lista ”, reveló Scaloni.

Más allá de esta inesperada polémica, el entrenador nunca dejó de elevar la vara de la competencia interna y de buscar nuevas alternativas. Persigue ese objetivo pensando en el presente, con el desafío de lograr algo que Argentina nunca consiguió: defender con éxito un título mundial. Y también con la mirada puesta en lo que viene. Aunque todavía no renovó su contrato, que vence al finalizar la Copa del Mundo -y es consciente de que un mal resultado puede alterar cualquier escenario-, su intención es continuar.

La presencia del 10: “Messi va a jugar, no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él, todavía. La idea es que no tenga riesgos, pero en principio, va a tener minutos”

Las recuperaciones de Molina, Montiel y Paz: “En principio, están disponibles los tres para mañana. En el lateral derecho, ahora tenemos abundancia y podemos tomar las mejores decisiones”.

Los avances de Julián Alvarez y Paredes: “Julián está bien, es más esperar que se recupere al 100 por ciento. Es una molestia. En caso de Leandro, en unos días se va a reintegrar al grupo, es muscular, es un poco más delicado. Al final de la semana van a estar todos al mismo nivel”.

Un amistoso incómodo: “Lo que más me preocupa hoy, es el partido de mañana. El partido de mañana es una piedra importante. Lo que más espero es que termine el partido y que termine bien. La idea es repartir los minutos para no tener ningún contratiempo”.

🇦🇷🗣️ "EL MIÉRCOLES TENDRÍAMOS AL REEMPLAZANTE DE BALERDI" Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a quién ocupará el lugar del defensor en el Mundial. pic.twitter.com/R4SlFova4i

Quién ingresa en la lista de 26 por Balerdi: “El reemplazo de Balerdi, voy a tener el panorama más claro mañana. La idea es que el miércoles esté el reemplazante, en su posición estamos cubiertos. Veríamos en otra posición, vamos a ver de dónde tiramos”

El esquema de juego: “Salvo cuando jugaba Fideo, o cuando juega Nico González, pero siempre jugamos con tres volantes de juego, es nuestro ADN. Ahora, con Giuliano podemos tener otras variantes”

La recuperación de la mano del arquero: “Dibu Martínez, según entiendo por los plazos, este viernes le sacarían uan parte de lo que tiene en el dedo. Si se forma el callo o no, la idea es que los últimos cuatro últimos días, hay que ponerle más caña”

¿Pueden haber más cambios en la lista? “Hoy no se puede engañar, nadie me puede mentir con su estado físico, con todos los datos que tenemos. La verdad, están casi todos bien. Nosotros nosotros, todas las selecciones llegan con lo justo, tuvieron un montón de partidos. No solo nosotros, todos”.

Sobre el doble 9: “Pienso que Julián y Lautaro pueden jugar juntos, pero en mi manual, jugaron poco. Yo siempre hablo del equilibrio. El fútbol de hoy no es tan fácil jugar con tres o cuatro delanteros. No es fácil. Me gustaría que jueguen los dos, pero el equipo”.

El sábado, frente a Honduras, cuatro futbolistas dieron sus primeros pasos en la selección; Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas . Y este martes, ante Islandia, Agustín Ovando y Simón Escobar podrían convertirse en los jugadores número 66 y 67 en debutar desde la llegada de Scaloni. A excepción de Capaldo, todos tienen menos de 21 años y un recorrido previo por las selecciones juveniles de AFA. Si suma minutos, el lateral de Vélez se transformará en el segundo futbolista más joven en vestir la camiseta de la mayor, con 16 años, 10 meses y 23 días, solo por detrás de Diego Maradona .

La selección realiza esta tarde la última práctica antes del amistoso que se jugará en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, como preparación a la Copa del Mundo 2026. El plantel se entrena a partir de las 20.30 en el estadio. Luego de que Juan Musso tuviera su oportunidad ante Honduras el sábado pasado, esta vez Gerónimo Rulli irá desde el inicio. El ex-Estudiantes de La Plata es la primera alternativa en el arco para el cuerpo técnico en caso de que Emiliano Martínez no pueda jugar. Dibu se recupera de una fractura en el dedo anular de su mano derecha; llegaría con lo justo al debut con Argelia, previsto para el próximo martes.

Los principales lesionados son Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez. El caso que más preocupación genera es el mediocampista de Boca. Paredes continúa con la puesta a punto de la lesión muscular en el isquiotibial que sufrió en el encuentro ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y trabaja aparte. En cuanto al delantero, arrastra una inflamación en el tobillo izquierdo producto de la torcedura sufrida durante las semifinales de la Champions League con Atlético de Madrid. Leonardo Balerdi ya fue desafectado por una lesión en el sóleo.

Hay otros casos. Si Gonzalo Montiel no logra recuperarse totalmente del desgarro, los principales candidatos son Agustín Giay, de 22 años y ex capitán de la Sub 20, y Nicolás Capaldo. Incluso ambos podrían ganar terreno por el lugar que dejó vacante la lesión de Leonardo Balerdi: Giay ya jugó como stopper en Palmeiras y Capaldo como líbero en Hamburgo.

La última pregunta lo sorprendió, pero al final tuvo que ver de nuevo con la presencia de Messi: “Me había trabado, pensé que me iba a hablar en inglés. Sí, es posible. “Is posible”.

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Fuente: La Nación