Rociar vinagre en la entrada de casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El vinagre blanco es un aliado implacable para la limpieza. En este sentido, hay un método que cada vez adoptan más personas y es el de rociarlo en la entrada de la casa , que ayuda a eliminar y desinfectar de manera natural.

Uno de los principales motivos es que ayuda a eliminar los olores acumulados que suelen aparecer por el tránsito constante, la humedad o el uso diario del espacio.

Además, el vinagre tiene propiedades que remueven restos de suciedad, marcas de calzado y manchas superficiales que se ven en los pisos de la entrada.

Por otro lado, también previene la aparición de moho en zonas donde se acumula humedad, ayudando a mantener las superficies limpias y frescas.

El vinagre blanco es un aliado infalible para muchas tareas domésticas:

Aunque es un producto natural, no es apto para todas las superficies . Puede dañar materiales delicados como mármol, granito sin sellar o ciertas piedras naturales.

Por eso, probá siempre la mezcla en una zona poco visible antes de usarla en toda la superficie, para asegurarte de que no deje manchas ni altere el material.

Fuente: TN