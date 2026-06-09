Pocos lo saben: por qué las gorras tienen un botón en la parte superior y para qué sirve

Las gorras tienen un detalle que pasa desapercibido y que casi nadie se pregunta para qué está: el botón que corona la parte superior .

Ese pequeño círculo, que suele estar forrado con la misma tela que el resto de la gorra, tiene nombre propio: “ squatchee ” o botón superior. Y aunque muchos piensan que es solo decorativo, su origen y función tienen historia.

En los primeros modelos de gorras, el botón tenía un rol clave: cubría la unión de los paneles de tela que forman la estructura. Así, protegía las costuras, mejoraba el acabado y le daba un aspecto más prolijo y uniforme al accesorio.

Con el tiempo, la industria textil avanzó y el botón dejó de ser indispensable desde lo estructural. Sin embargo, se mantuvo como parte del diseño por tradición y estética .

Hoy, el botón superior es un sello de identidad en las gorras de béisbol y casi todos los modelos populares. Los motivos principales por los que sigue presente son:

Por eso, aunque ya no sea necesario para la estructura, la mayoría de los fabricantes lo siguen incorporando.

Aunque suele pasar desapercibido, hay quienes prefieren gorras sin botón, sobre todo quienes usan cascos o auriculares durante mucho tiempo. En esos casos, la pequeña pieza puede generar presión extra y resultar molesta.

Por eso, algunas marcas deportivas ya ofrecen modelos sin botón o con versiones más discretas, pensadas para quienes buscan comodidad total.

Fuente: TN