Pocos lo saben: por esta razón no deberías hacer la cama justo después de levantarte

Hacer la cama apenas uno se levanta suele asociarse con el orden, la disciplina y la sensación de haber comenzado el día de manera productiva. De hecho, es uno de los consejos más repetidos cuando se habla de hábitos saludables o rutinas exitosas.

Sin embargo, algunos expertos recomiendan no apresurarse a estirar las sábanas ni acomodar las mantas inmediatamente después de despertarse . El motivo tiene que ver con algo que habita en prácticamente todos los colchones del mundo: los ácaros del polvo.

Durante la noche, el cuerpo libera calor, humedad y transpiración . Ese ambiente cálido y húmedo favorece la supervivencia de los ácaros , unos microorganismos microscópicos que se alimentan principalmente de células muertas de la piel humana.

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Kingston , sugirió que dejar la cama deshecha durante un tiempo permitiría que la humedad acumulada se evapore más fácilmente , creando condiciones menos favorables para estos organismos.

Según los investigadores, los ácaros tienen más dificultades para sobrevivir en ambientes secos , por lo que ventilar la cama antes de hacerla podría contribuir a reducir su presencia.

Aunque son invisibles a simple vista, los ácaros están presentes en la mayoría de los hogares y suelen concentrarse en colchones, almohadas, frazadas y alfombras .

El inconveniente no son los ácaros en sí, sino las proteínas presentes en sus restos y excrementos , que pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Por eso, mantener una buena higiene del dormitorio resulta especialmente importante para quienes padecen alergias respiratorias.

Los especialistas suelen recomendar abrir las cortinas o ventanas del dormitorio y dejar la cama sin acomodar entre 20 y 30 minutos después de levantarse.

Ese tiempo permite que la humedad retenida en las sábanas y el colchón disminuya antes de volver a cubrir todo .

Además, aconsejan lavar la ropa de cama semanalmente con agua caliente, ventilar el ambiente todos los días y exponer colchones y almohadas al aire cuando sea posible.

Fuente: TN